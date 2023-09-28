Вважали вимерлою: у пастку потрапила рідкісна тварина, яку не бачили 130 років (фото)

Востаннє плямистохвостий квол був задокументований у Південній Австралії в 1880-х роках. Цей вид, що перебуває під загрозою зникнення, є найбільшим сумчастим хижаком материкової Австралії.

У Бічпорті, що в Південній Австралії, спіймали плямистого квола ("тигрову кішку"), якого вважали вимерлим, тому що протягом 130 років його ніхто не бачив.

Про це пише ABC News.

Все почалося з того, що фермер Пао Лінг Цай встановив пастку, щоб зловити хижака, який вбивав його курей. Чоловік сподівався, що впіймає дикого кота чи лисицю.

Фермер Пао Лінг Цай встановив пастку, щоб зловити хижака, який вбивав його курей Фото: ABC South East SA, Eugene Boisvert

Натомість він виявив тварину, яку востаннє бачили в Південній Австралії понад 130 років тому.

Квола вважали вимерлим у Південній Австралії. Наразі він перебуває під загрозою зникнення на материку.

"Я очікував знайти кота, але натомість знайшов цю маленьку тваринку. Це було неймовірно. Я спочатку не мав уявлення, що це таке потрапило до моєї пастки", — розповів чоловік журналістам.

Ввечері Цай розклав приманку навколо своєї ферми та встановив відеокамеру, щоб побачити, чи прийдуть до нього інші кволи.

"Я точно знаю, що їх більше. Вранці їжі-приманки вже не було", – сказав він.

Фермер передав відео фахівцям з Національного парку, а ті закликали місцевих жителів утриматися від встановлення пасток і не намагатися більше ловити тварин.

Щодо тваринки, яку спіймали, її оглянув ветеринар і вже пролікував від корости.

Що відомо про популяцію плямистохвостого квола Фото: АВС

Що відомо про популяцію плямистохвостого квола

Плямистохвостий квол перебуває під загрозою зникнення. Це найбільший вид кволів в Австралії.

Востаннє плямистого квола бачили на південному сході Австралії близько 100 років тому, у лісі Маунт-Берр і поблизу Роба. Випадкові записи з "тигровою кішкою" були зроблені у 1970-х і 1980-х роках, але офіційно її не бачили в цій частині континенту з 1880-х років.

Вважається, що "тигрових кішок" залишилося в популяції менше ніж 5 тисяч.

Нагадаємо, у Львівській області помітили ведмедя. Людей вже закликали до обережності. Ім потрібно уникати зустрічі із дикою твариною.

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