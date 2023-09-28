Вважали вимерлою: у пастку потрапила рідкісна тварина, яку не бачили 130 років (фото)

Востаннє плямистохвостий квол був задокументований у Південній Австралії в 1880-х роках. Цей вид, що перебуває під загрозою зникнення, є найбільшим сумчастим хижаком материкової Австралії.
У Бічпорті, що в Південній Австралії, спіймали плямистого квола ("тигрову кішку"), якого вважали вимерлим, тому що протягом 130 років його ніхто не бачив.
Про це пише ABC News.
Все почалося з того, що фермер Пао Лінг Цай встановив пастку, щоб зловити хижака, який вбивав його курей. Чоловік сподівався, що впіймає дикого кота чи лисицю.
Натомість він виявив тварину, яку востаннє бачили в Південній Австралії понад 130 років тому.
Квола вважали вимерлим у Південній Австралії. Наразі він перебуває під загрозою зникнення на материку.
"Я очікував знайти кота, але натомість знайшов цю маленьку тваринку. Це було неймовірно. Я спочатку не мав уявлення, що це таке потрапило до моєї пастки", — розповів чоловік журналістам.
Ввечері Цай розклав приманку навколо своєї ферми та встановив відеокамеру, щоб побачити, чи прийдуть до нього інші кволи.
"Я точно знаю, що їх більше. Вранці їжі-приманки вже не було", – сказав він.
Фермер передав відео фахівцям з Національного парку, а ті закликали місцевих жителів утриматися від встановлення пасток і не намагатися більше ловити тварин.
Щодо тваринки, яку спіймали, її оглянув ветеринар і вже пролікував від корости.
Що відомо про популяцію плямистохвостого квола
Плямистохвостий квол перебуває під загрозою зникнення. Це найбільший вид кволів в Австралії.
Востаннє плямистого квола бачили на південному сході Австралії близько 100 років тому, у лісі Маунт-Берр і поблизу Роба. Випадкові записи з "тигровою кішкою" були зроблені у 1970-х і 1980-х роках, але офіційно її не бачили в цій частині континенту з 1880-х років.
Вважається, що "тигрових кішок" залишилося в популяції менше ніж 5 тисяч.
Нагадаємо, у Львівській області помітили ведмедя. Людей вже закликали до обережності. Ім потрібно уникати зустрічі із дикою твариною.
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