Вважав білих "вищими хижаками": у США расист застрелив двох чорношкірих перехожих

Зловмисник був одружений, працював і мав докторський ступінь.
В америкаському штаті Массачусетс прихильник переваги білої раси застрелив двох чорношкірих перехожих.
Про це повідомляє ВВС.
Зазначається, що вбитими виявилися поліцейський у відставці Дейв Грін і пані ветеран Збройних сил США Рамона Купер.
Інцидент стався 26 червня, коли 28-річний Натан Аллен вкрав вантажівку і на швидкості врізався в порожній будинок. Вибравшись з-під уламків, він спробував вкрасти ще один автомобіль, однак безуспішно.
Тоді чоловік дістав зброю і тричі вистрілив у спину 60-річної Рамони Купер, старшої сержантки Повітряних сил США, яка проходила неподалік. Після цього він завдав кілька вогнепальних поранень 68-річному Гріну.
Правоохоронці застрелили зловмисника під час затримання.
За даними поліції, Аллен був одружений, працював, отримав докторський ступінь і не мав кримінального минулого. Зброєю нападник володів на законних підставах.
Слідчі розповіли, що знайшли расистські і антисемітські тексти злочинця. "Ця людина писала про перевагу білої раси. Про білих як про "вищих хижаків". Він малював свастики", - розповіли в офісі шерифа.
Губернатор Массачусетса Чарлі Бейкер у понеділок, 28 червня, назвав вбивства "підлим актом".
Тим часом у Нью-Йорку посилюють присутність поліції на площі Таймс-сквер після стрілянини, внаслідок якої постраждав 21-річний морський піхотинець. За інформацію про стрільця пропонують $3,5 тис.