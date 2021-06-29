Вважав білих "вищими хижаками": у США расист застрелив двох чорношкірих перехожих

Вважав білих "вищими хижаками": у США расист застрелив двох чорношкірих перехожих

Зловмисник був одружений, працював і мав докторський ступінь.

В америкаському штаті Массачусетс прихильник переваги білої раси застрелив двох чорношкірих перехожих.

Про це повідомляє ВВС.

Зазначається, що вбитими виявилися поліцейський у відставці Дейв Грін і пані ветеран Збройних сил США Рамона Купер.

Інцидент стався 26 червня, коли 28-річний Натан Аллен вкрав вантажівку і на швидкості врізався в порожній будинок. Вибравшись з-під уламків, він спробував вкрасти ще один автомобіль, однак безуспішно.

Тоді чоловік дістав зброю і тричі вистрілив у спину 60-річної Рамони Купер, старшої сержантки Повітряних сил США, яка проходила неподалік. Після цього він завдав кілька вогнепальних поранень 68-річному Гріну.

Правоохоронці застрелили зловмисника під час затримання.

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За даними поліції, Аллен був одружений, працював, отримав докторський ступінь і не мав кримінального минулого. Зброєю нападник володів на законних підставах.

Слідчі розповіли, що знайшли расистські і антисемітські тексти злочинця. "Ця людина писала про перевагу білої раси. Про білих як про "вищих хижаків". Він малював свастики", - розповіли в офісі шерифа.

Губернатор Массачусетса Чарлі Бейкер у понеділок, 28 червня, назвав вбивства "підлим актом".

BBC

Тим часом у Нью-Йорку посилюють присутність поліції на площі Таймс-сквер після стрілянини, внаслідок якої постраждав 21-річний морський піхотинець. За інформацію про стрільця пропонують $3,5 тис.

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