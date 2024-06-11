Вважав своїх сусідів шпигунами: прихильник теорії змови підірвав власний будинок – відео

Поліцейські показали відео з нагрудної камери.
У грудні минулого року у Вірджинії, США, чоловік підірвав власний будинок. Тепер поліцейські показали нове відео з нагрудної камери, яка зафіксувала момент шокувального інциденту.
Про це пише Daily Star.
56-річний Джеймс Ю навмисно підпалив свій будинок, обливши його бензином, в результаті чого загинув сам і стався вибух, який відчули люди за багато кілометрів від нього.
Влада округу Арлінгтон продемонструвала відео з нагрудної камери, на якому зафіксовано послідовність подій, що призвели до вибуху будинку Ю, в небезпечній близькості від якого перебувало багато поліцейських.
На одній частині відео видно, як уламками вибуху розбите лобове скло поліцейської машини, а на іншій – як офіцера відкидає назад вибуховою хвилею і він тікає геть.
Слідчі заявили, що Ю, який вважав своїх сусідів шпигунами, які хотіли його вбити, діяв сам, і що цей вибух не пов'язаний з терористами.
Копи були направлені до будинку Ю 4 грудня, коли офіцер, який перебував у цьому районі, почув звуки, схожі на постріли. Коли він вирушив на місце, його зустріли декілька знервованих мешканців Філдс-парку, неподалік від будинку Ю. Коли почало надходити більше тривожних дзвінків від сусідів, які повідомляли про постріли або феєрверки, офіцери визначили, що з заднього вікна дуплексу на Північній Берлінгтон-стріт випускали сигнальні ракети.
Поліцейські прибули до дуплексу, де одна з квартир належала Ю. Мешканців будинку з іншого боку евакуювали, оскільки поліція намагалася розпочати діалог з Ю, який тієї ночі випустив понад 30 сигнальних ракет зі свого будинку.
Слідчі заявили, що не змогли встановити контакт з Ю, і протягом усього чотиригодинного протистояння сусіди розповідали поліції, що він був відлюдником, який нещодавно заклеїв свої вікна мішками для сміття, повідомляє WUSA9.
Його соціальні мережі також містили дивну маячню, в якій він звинувачував сусідів у тому, що вони ведуть стеження за його будинком і передають інформацію американській владі.
"[Імена відредаговано] та двоє її дітей є шпигунами і виступають в ролі буферів, збираючи мою інформацію, а потім передаючи її своїм кураторам", - написав Ю в несамовитому дописі в соціальній мережі.
Він стверджував, що вони "працюють з відьмою і прибульцем", плануючи "несподіваний напад" на нього 7 грудня, в річницю нападу на Перл-Гарбор.
Після того, як влада дізналася про деякі антиурядові дописи, вона змогла отримати ордер на обшук його будинку і вилучити будь-яку зброю, що могла перебувати в ньому. Однак Ю відмовився відступити зі своєї забарикадованої позиції в будинку, і спроби правоохоронців увірватися до нього, застосувавши перцевий балончик і сльозогінний газ, не увінчалися успіхом, повідомляє WUSA9.
Будинок раптово вибухнув, коли офіцери намагалися потрапити до нього через вікно приблизно о 20:25. У результаті вибуху не загинув ніхто, окрім Ю, рештки якого були знайдені наступного дня, але мешканці сусідніх будинків, безумовно, були травмовані.
Емілі Саксон, 30-річна медсестра, розповіла, що вибух був схожий на "землетрус", а ударні хвилі відчувалися так, ніби через її вітальню проїхала машина.
Сем Кін, 25-річний консультант, який жив по сусідству з Ю, зняв на відео, як поліція намагалася вивести 56-річного чоловіка з будинку. Він сказав, що вибух "травмував" його після того, як його вдарила ударна хвиля.
Поліція не отримала серйозних травм, а 60 пожежників боролися з полум'ям.
Під час розбору завалів 5 грудня поліція знайшла каністри з бензином, три пістолети, дві сигнальні ракети, магазини, боєприпаси і ще більше сигнальних ракет, повідомляє WUSA9.
Родич Ю розповів, що у нього були психічні захворювання, але він відмовлявся від будь-якого лікування через свої ймовірні симптоми, які містили психоз, кататонічну поведінку і параною.
Серед інших його конспірологічних переконань була ідея, що існує зв'язок між атаками 11 вересня і розслідуванням виборів 2016 року спеціальним радником Робертом Мюллером. Ця його ідея прозвучала в позові, який Ю подав проти членів сім'ї, зокрема колишньої дружини Стефані, і лікарні Рочестера за те, що вони нібито утримували його в лікарні проти його волі. Позов був відхилений як "несерйозний".
Дружина розлучилася з ним 30 березня 2017 року, пославшись на "безповоротний розпад їхніх стосунків". Ю було наказано виплатити їй 80 000 доларів США, а також викупити її частку в їхньому зруйнованому колишньому подружньому будинку за 150 000 доларів США.
Нагадаємо, у Польщі стався потужний вибух на заводі з виробництва зброї. Була створена спеціальна група для розслідування причин трагедії на заводі.
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