Вважають божеством: в Індії народилося немовля з чотирма руками і ногами (фото)

Подивитися на дитину до лікарні сходяться місцеві жителі.
У Індії народилося немовля з чотирма руками і чотирма ногами. Місцеві вважають дитину божеством і стають у черги, щоб на неї подивитися.
Про це повідомляє Daily star.
Повідомляється, що дитина народилася 17 січня у лікарні Садар у східній Індії.
Немовля, стать якого не повідомляють, стало місцевою знаменитістю завдяки своїй зовнішності та зайвим кінцівкам, тож місцеві йдуть до лікарні, щоб подивитися на дитину і сфотографувати. Немовля вважають дитину втіленням божества Вішну, який зазвичай є багаторуким.
Лікарі такої радості місцевих не поділяють, вони зазначають, що дитина має вади через ускладенння під час вагітності у жінки.
Нагадаємо, що українка передчасно народила під час туру Європою та отримала "космічний" рахунок від німецької клініки.
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