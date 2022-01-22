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Вважають божеством: в Індії народилося немовля з чотирма руками і ногами (фото)

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Вважають божеством: в Індії народилося немовля з чотирма руками і ногами (фото)

Подивитися на дитину до лікарні сходяться місцеві жителі.

У Індії народилося немовля з чотирма руками і чотирма ногами. Місцеві вважають дитину божеством і стають у черги, щоб на неї подивитися.

Про це повідомляє Daily star.

Повідомляється, що дитина народилася 17 січня у лікарні Садар у східній Індії. 

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Немовля, стать якого не повідомляють, стало місцевою знаменитістю завдяки своїй зовнішності та зайвим кінцівкам, тож місцеві йдуть до лікарні, щоб подивитися на дитину і сфотографувати. Немовля вважають дитину втіленням божества Вішну, який зазвичай є багаторуким.

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Лікарі такої радості місцевих не поділяють, вони зазначають, що дитина має вади через ускладенння під час вагітності у жінки.

Нагадаємо, що українка передчасно народила під час туру Європою та отримала "космічний" рахунок від німецької клініки.

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