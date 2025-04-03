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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Введення мит на імпортні товари: Туск відреагував на рішення Трампа

Туск переконаний, що тарифи мають бути взаємними.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Дональд Туск

Дональд Туск / © Associated Press

Польський прем’єр Дональд Туск прокоментував введення мит на імпортні товари президентом США Дональдом Трампом. На його думку, потрібні адекватні рішення.

Про це Туск написав у мережі X.

“Дружба означає партнерство. Партнерство означає справді взаємні тарифи. Потрібні адекватні рішення”, — написав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про впровадження мит у розмірі щонайменше 10% майже на усі товари, які імпортуються до США. Нові тарифи набудуть чинності 9 квітня.

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