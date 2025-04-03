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Введення мит на імпортні товари: Туск відреагував на рішення Трампа
Туск переконаний, що тарифи мають бути взаємними.
Польський прем’єр Дональд Туск прокоментував введення мит на імпортні товари президентом США Дональдом Трампом. На його думку, потрібні адекватні рішення.
Про це Туск написав у мережі X.
“Дружба означає партнерство. Партнерство означає справді взаємні тарифи. Потрібні адекватні рішення”, — написав він.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про впровадження мит у розмірі щонайменше 10% майже на усі товари, які імпортуються до США. Нові тарифи набудуть чинності 9 квітня.