Введення військ НАТО до України: як поляки ставляться до ініціативи Макрона – опитування

Майже 40% поляків хотіли б, щоб НАТО зайняло жорсткішу позицію щодо Росії за її агресію в Україні.

Переважна більшість польських громадян не підтримують втручання армії Польщі чи будь-якої іншої країни НАТО у війну, яку веде Російська Федерація в Україні.

Про це свідчать результати дослідження Statistics Poland (CBOS), оприлюднені Еuractiv.

За даними опитування, 74,8% поляків виступають проти втручання в конфлікт польських військ чи військ Альянсу і лише 10,2% виступають за таку підтримку.

Водночас майже 40% поляків хотіли б, щоб НАТО зайняло жорсткішу позицію щодо Росії за її агресію в Україні.

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Проте хоча 39% поляків вважають дії НАТО щодо війни Росії в Україні “надто обережними”, майже стільки ж (37%) вважають, що Альянс адекватно реагує на ситуацію.

Лише 14% респондентів вважають, що НАТО надмірно реагує на конфлікт, водночас 10% не мають однозначної думки.

Польща є членом НАТО від 1999 року, і Альянс користується дуже високою популярністю серед поляків – понад 90% підтримують членство своєї країни в НАТО.

Нагадаємо, наприкінці лютого Макрон не виключив, що в майбутньому війська країн НАТО можуть бути введені на територію України. Відтоді деякі країни НАТО підтримали таку ідею.

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