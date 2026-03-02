ТСН у соціальних мережах

Світ
170
2 хв

ВВС Ізраїлю почали нову хвилю ударів по Тегерану — ЦАХАЛ (відео)

ЦАХАЛ заявив про нову хвилю авіаударів по столиці Ірану. Вибухи лунають не лише в Тегерані, а й у низці інших міст країни.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Атака Ізраїлю по Тегерану

Атака Ізраїлю по Тегерану / © із соцмереж

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) повідомила, що Військово-повітряні сили країни розпочали нову хвилю авіаударів по столиці Ірану — Тегерану. У центрі іранської столиці чути вибухи та видно дим після ударів.

У соцмережах з’явилися кадри вибухів і стовпи густого диму над кількома районами Тегерану після початку ударів. Повідомляється про серію детонацій у різних частинах міста.

© із соцмереж

© із соцмереж

Нагадаємо, що за словами ізраїльських військових, ці авіаудари проводяться для встановлення повного повітряного переваги та розширення операційної зони глибоко на території Ірану.

Також повідомляється про потужні вибухи в Бушері, Ісфагані, Мешхеді, Ахвазі та інших містах Ірану.

Куди завдає ударів Іран

Нагадаємо, що у відповідь на військову операцію США та Ізраїлю, яка розпочалася 28 лютого, Іран завдає ударів не тільки по американських чи ізраїльських об’єктах на Близькому Сході.

У неділю, 1 березня, іранські дрони та ракети атакували морські об’єкти біля столиці ОАЕ Абу-Дабі.

Напередодні, 28 лютого, під час атаки на територію ОАЕ були перехоплені засобами ППО іранські балістичні ракети. Уламки упали у житловому районі Абу-Дабі. Загинула одна людина, ще кілька об’єктів зазнали пошкоджень.

Того ж дня вибухи пролунали у Катарі, де розташована авіабаза Аль-Удейд, найбільша база США на Близькому Сході.

Бригадний генерал Корпусу вартових Ісламської революції Ебрахім Джаббарі заявив, що Іран готовий до тривалого протистояння зі США.

