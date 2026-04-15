План Путіна проти Європи: від захоплення Балтії до дестабілізації Німеччини та Британії

Кремль готується до нападу на нові країни

Кремль готує ґрунт для можливого нападу на НАТО, ухвалюючи сумнівні закони для виправдання майбутніх вторгнень та проводячи таємні операції в Європі. Військові експерти та аналітики попереджають, що під загрозою опинилися не лише країни Балтії, а й стратегічні об’єкти Німеччини та Великої Британії.

Детальніше — читайте у матеріалі ТСН.ua.

У Росії хочуть дозволити Путіну використовувати збройні сили за межами країни

Державна дума Росії ухвалила у першому читанні законопроєкт, який дозволяє кремлівському диктатору Володимиру Путіну застосовувати армію за кордоном під приводом захисту росіян від іноземних судів. За даними аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), документ був навмисно написаний розмито: війська можуть задіяти у випадках, коли громадян РФ судять у міжнародних чи національних інстанціях, юрисдикцію яких Москва не визнає.

Аналітики зазначають, що механізм використання армії в таких ситуаціях поки залишається незрозумілим.

Кремль / © Pixabay

«Текст закону, ймовірно, навмисно сформульований нечітко, і наразі незрозуміло, яким саме чином Володимир Путін може застосувати російські війська в подібних ситуаціях», — вказали аналітики.

Незадовго до цього у ISW повідомляли, що кремлівські посадовці продовжують формувати умови для можливих операцій у повітряному просторі країн НАТО. Аналітики були стурбовані заявою помічника президента РФ та колишнього секретаря Радбезу Миколи Патрушева, який звинуватив Фінляндію та країни Балтії у транзиті українських дронів для ударів по РФ. Колишній секретар Радбезу назвав це «прямою участю НАТО» в агресії.

В ISW вважають, що такий закид — лише виправдання для майбутніх провокацій. Росія може готувати порушення повітряного простору цих країн, видаючи це за «заходи у відповідь».

Росія готує своїх громадян до нової можливої війни з країнами НАТО

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що Росія почала підготовку своїх громадян до нової можливої війни з країнами НАТО.

Першим кроком до цього стало ухвалення у першому читанні законопроєкту про захист росіян за кордоном, зокрема за допомогою військових. Коваленко наголосив, що таким чином Путін зможе відправляти власні війська до країн, де вважає, що росіяни зазнають переслідування.

Це стосуватиметься випадків, коли за кордоном проти росіян відкривають кримінальні провадження чи просто арештовують їх.

«Це частина когнітивних дій проти Європи, зокрема країн Балтії», — заявив Андрій Коваленко.

У Центрі протидії дезінформації вважають, що Росія справді готує вторгнення в країни Балтії, але поки їй потрібен час на підготовку. Зараз агресор намагається розхитати ЄС і НАТО, використовуючи конфлікти на свою користь.

За словами Андрія Коваленка, Кремль залякує європейців війною, щоб ті голосували за політиків на кшталт Віктора Орбана. Мета — позбавити нинішню владу підтримки в надії на мир. Проте в Угорщині та Румунії ця тактика вже провалилася.

Прапор НАТО / © gettyimages.com

Своєю чергою, колишній співробітник СБУ Іван Ступак зазначає, що заяви РФ про про нібито використання повітряного простору країн Балтії для атак українських безпілотників можуть також свідчити про підготовку Кремля до загострення ситуації на цьому напрямку.

Експерт наголосив, що Росія давно розглядає Балтійський напрямок як потенційний театр дій. Зокрема, йдеться про активне розгортання засобів радіоелектронної боротьби поблизу Нарви. За його даними, від 2023 року там фіксується нарощування РЕБ, а у 2025-му кількість випадків їх застосування зросла у понад десять разів.

Чи справді РФ нападе на країни Балтії найближчим часом

Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко припускає, що росіяни можуть напасти на країни Балтії у травні, передає «Nfront».

За словами експерта, Росія розраховує на хаос у НАТО та конфлікт на Близькому Сході, маючи ресурси для гібридного нападу. Якщо країни Балтії дадуть відсіч на старті, великої війни можна уникнути. Враховуючи досвід в Україні, агресор навряд чи піде на пряме вторгнення, натомість зробить ставку на гібридні методи та використання російськомовного населення.

«Можливо буде спроба створити «Народну Республіку Нарви», а далі «зелені чоловічки», та окупація. Я спілкувався з експертами та військовими представниками країн Балтії, які відповідають за підготовку опору таким операціям. Люди там ведуть серйозну підготовку», — зазначив Андрющенко.

За його словами, таким чином Кремль зможе перевірити НАТО на готовність та ймовірно активізує свої дії до 9 травня.

Водночас полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан у коментарі «24 Каналу» розповів, що напад Росії на країни НАТО можливий лише після війни в Україні. Експерт зауважив, що для нового нападу Росіяни мають розгорнути військо не менш як 300 тисяч осіб.

Однак, як зауважив експерт, у наступ підуть лише близько ста тисяч, оскільки решті доведеться забезпечувати тил. Перекинути такі сили ворог зможе тільки з фронту в Україні.

Проте найближчим часом варто чекати внутрішнього розхитування країн Балтії за сценарієм 2014 року. Сигналом про початок гібридної війни стануть заяви про «утиски російської мови». Спецслужби цих держав мають жорстко реагувати на подібні провокації.

Які країни НАТО опинилися під загрозою нападу РФ

Директор Інституту внутрішньої безпеки Естонії Ерккі Коорт припускає, що Росія може вдарити по Німеччині раніше, ніж по Балтії. У коментарі BILD він назвав сценарії нападу на країни Балтії «примітивними», адже стратегічний тил НАТО розташований саме в Німеччині.

Коорт вважає, що атака на ФРН матиме потужніший ефект через наявність там 3,5 млн російськомовних громадян та груп впливу Москви. На відміну від прямого нападу на Балтію, що викличе негайну відповідь Альянсу, дестабілізація Німеччини може розколоти НАТО зсередини. Цю думку підтримав голова оборонного комітету Бундестагу Маркус Фабер, зазначивши, що як логістичний вузол Німеччина є головною ціллю для агресора.

Кремль випробовує на міцність країни НАТО

На думку військового аналітика Олександра Мусієнко, Кремль може використати звинувачення країн Балтії в буцімто наданні неба для українських безпілотників аби перевірити, як працює 5-та статтю НАТО. Ймовірно цей момент Путін використає, поки єдність Альянсу хитається через політику США.

Як зазначає Мусієнко, мета Росії — не повномасштабний наступ, а обмежені гібридні операції для внесення розколу в НАТО. Одним із небезпечних сценаріїв є захоплення Сувалківського коридору, що відріже Балтію від союзників.

Російські військові / © RG.ru

Також вразливою точкою залишається естонська Нарва, де 85% населення — російськомовні. Тут будь-якої миті можливий сценарій 2014 року: у соцмережах уже з’являються заклики до створення «Нарвської народної республіки».

Окрім того, Росія активізувала підводний флот в Атлантиці для операцій біля стратегічних об’єктів Великої Британії. Як повідомляє ISW, це частина «фази нуль» — таємної кампанії РФ із дестабілізації НАТО через загрози підводній інфраструктурі Заходу.

Хоча пошкоджень інфраструктури (британських кабелів зв’язку та трубопроводів) наразі не виявлено, британські ВМС протягом місяця відстежували російські човни до їхнього виходу з економічної зони країни. В ISW зазначають, що подібна активність спрямована на підрив єдності Альянсу та підготовку ґрунту для майбутнього відкритого протистояння.

