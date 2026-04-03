Збиття американського винищувача в Ірані: стало відомо про долю екіпажу

Винищувач / © Associated Press

В Ірані тривають пошуки екіпажу американського винищувача F-15, який був збитий над територією країни 3 квітня.

Про це повідомляє видання Reuters.

За даними журналістів, двом членам екіпажу винищувача вдалося вижити, і наразі триває пошуково-рятувальна операція. Перспектива того, що американські пілоти залишаються живими та перебувають у бігах всередині Ірану, суттєво підвищує ставки для Сполучених Штатів у цьому конфлікті.

Як зазначає Reuters, ситуація створює серйозний виклик для американських військових. Вони постали перед подвійною метою: спробувати врятувати життя будь-якого члена екіпажу, що вижив, та одночасно захистити тих, хто бере участь у небезпечних рятувальних операціях.

Водночас представники іранської влади закликають місцеве населення стежити за вцілілими американцями, активно поширюючи в соцмережах світлини нібито з уламками збитого літака. Зокрема, губернатор провінцій Кохгілує та Бойєр-Ахмад публічно пообіцяв «особливу винагороду» кожному, хто зможе вбити пілотів або взяти їх у полон.

Нагадаємо, інцидент зі збиттям американського F-15 над Іраном 3 квітня 2026 року став першим випадком втрати винищувача США від ворожого вогню з початку цього конфлікту. Наразі триває пошуково-рятувальна операція з метою розшуку двох членів екіпажу, доля яких залишається невідомою до офіційних коментарів Пентагону чи Білого дому.

