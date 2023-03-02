"Вы что, с ума сошли": "хороший росіянин" Назаров відмовився донатити на ЗСУ

Зірка серіалу "Кухня" вважає, що як росіянин, не може давати гроші на те, що вбиває інших росіян.

Зірка серіалу "Кухня", російський актор Дмитро Назаров, який зайняв чітку антивоєнну позицію щодо російської агресії РФ проти України, заявив, що не може донатити гроші на українську армію.

Про це він заявив у розмові з російським правозахисником і журналістом Марком Фейгіним.

"Є речі, на які я особисто не можу піти. Мені пишуть в Instagram: "збираємо гроші для української армії на безпілотники, перешліть будь ласка гроші". Ви збожеволіли?! Ви всерйоз від мене, від росіянина, таке питаєте", – сказав Назаров.

Його дружина, російська акторка Ольга Васильєва, яка теж брала участь у розмові, спробувала заперечити Назарову, заявивши, що збір коштів на ЗСУ – "це інша справа". Але він не погодився, заявивши "яка різниця".

Зазначимо, що Дмитро Назаров від початку повномасштабного вторгнення у своїх віршах та піснях відверто критикує російську владу.

Через підтримку України його з дружиною звільнили з московського театру імені А. П. Чехова.

Після від'їзду з Росії у січні 2023 року Дмитро Назаров та Ольга Васильєва організували свої сценічні виступи в Ізраїлі.