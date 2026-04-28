“Ви можете в це повірити?”: Трамп здивував короля Чарльза неочікуваним зізнанням про свою матір

Під час офіційного візиту британського короля до США президент Дональд Трамп пригадав, як його матір ставилась до Чарльза у молодості, коли той був спадкоємним принцем.

Ірина Ігнатова
Дональд Трамп та король Чарльз

Трамп зізнався, як його мати ставилась до короля Чарльза / © скриншот з відео

У вівторок, 28 квітня, президент США Дональд Трамп під час офіційного візиту короля Великої Британії Чарльза III до Білого дому публічно зізнався у палкому захопленні своєї матері британським монархом.

Американський лідер поділився цими родинними спогадами привітання та розповів про глибоку повагу своєї родини до британської корони під час урочистої церемонії, яку транслює Fox News.

Несподіване зізнання Трампа

За словами Трампа, його матір щиро любила королівську родину і щоразу під час трансляцій різноманітних церемоній буквально прилипала до телевізора. Її захоплюювала краса дійства і вона щоразу закликала сина подивитися на це.

«Я також дуже чітко пам’ятаю, як вона казала: „Чарльз, подивись, молодий Чарльз, він такий милий“. Моя мати палко захоплювалась Чарльзом, ви можете в це повірити?» — поділився емоційним спогадом американський президент в присутності британського монарха.

Нагадаємо, король Великої Британії Чарльз III разом із королевою Камілою розпочали чотириденний державний візит до США. Це перший такий візит британського монарха за майже 20 років.

