«Ви огидний, приведіть себе у форму»: Трамп накинувся на журналіста через запитання про здоров’я

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп скасував запланований на вихідні передвиборчий захід у місті Салайна, штат Канзас.

Про це повідомляє CNN.

Реклама

Після повернення з Південної Кароліни Трамп поспілкувався з журналістами на авіабазі Ендрюс і пояснив, чому вирішив не їхати до Канзасу.

Реклама

«Я не їду в Канзас, бо в нього все дуже добре», — заявив президент, маючи на увазі позиції Маршалла. Замість особистої участі в мітингу Трамп планує провести телефонну конференцію з виборцями.

Один із журналістів запитав, чи не було скасування поїздки пов’язане зі станом здоров’я президента або втомою від частих перельотів. Це запитання викликало різку реакцію глави Білого дому.

«Причина в тому, що я не вважаю за потрібне їхати в Канзас. Завтра я лечу до Флориди», — відповів Трамп.

Він також заявив, що репортер спостерігає за ним уже два тижні, а тому мав би переконатися, що президент, за його словами, «почувається ідеально».

Реклама

Після цього Трамп назвав журналіста «огидним» і порадив йому «привести себе у форму», додавши, що той нібито «жахливо виглядає».

Раніше повідомлялося, що улюблена газета Дональда Трампа вийшла з закликом до влади США «тиснути на Росію, а не на Україну».

Ми раніше інформували, що Трамп непублічно закликає американські компанії купувати російський дизель, однак трейдери побоюються юридичних наслідків.

Новини партнерів