ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1146
Час на прочитання
1 хв

«Ви огидний, приведіть себе у форму»: Трамп накинувся на журналіста через запитання про здоров’я

У Канзасі Трамп мав виступити там разом із сенатором-республіканцем Роджером Маршаллом, який, за результатами опитувань, несподівано зіткнувся з напруженою боротьбою за переобрання.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп скасував запланований на вихідні передвиборчий захід у місті Салайна, штат Канзас.

Про це повідомляє CNN.

Після повернення з Південної Кароліни Трамп поспілкувався з журналістами на авіабазі Ендрюс і пояснив, чому вирішив не їхати до Канзасу.

«Я не їду в Канзас, бо в нього все дуже добре», — заявив президент, маючи на увазі позиції Маршалла. Замість особистої участі в мітингу Трамп планує провести телефонну конференцію з виборцями.

Один із журналістів запитав, чи не було скасування поїздки пов’язане зі станом здоров’я президента або втомою від частих перельотів. Це запитання викликало різку реакцію глави Білого дому.

«Причина в тому, що я не вважаю за потрібне їхати в Канзас. Завтра я лечу до Флориди», — відповів Трамп.

Він також заявив, що репортер спостерігає за ним уже два тижні, а тому мав би переконатися, що президент, за його словами, «почувається ідеально».

Після цього Трамп назвав журналіста «огидним» і порадив йому «привести себе у форму», додавши, що той нібито «жахливо виглядає».

Раніше повідомлялося, що улюблена газета Дональда Трампа вийшла з закликом до влади США «тиснути на Росію, а не на Україну».

Ми раніше інформували, що Трамп непублічно закликає американські компанії купувати російський дизель, однак трейдери побоюються юридичних наслідків.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie