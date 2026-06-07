«Ви шахрайка або дурна»: Трамп посварився з журналісткою під час інтерв’ю

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп різко відреагував на запитання журналістки під час інтерв’ю та достроково припинив розмову. Він звинуватив медіа у шахрайстві, заявив про нібито «сфальсифіковані вибори» та назвав співрозмовницю «дурною».

Це він сказав ведучій програми “Meet The Press” Крістен Велкер.

Під час розмови президент США наполягав, що президентські вибори у США, які відбулися 3 листопада 2020 року і на яких переміг колишній президент Джо Байден, були сфальсифіковані. Він сказав, що телеканал, представницею якого була журналістка, «знає про це».

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«Ви знаєте, що ці вибори сфальсифіковані. Ваша мережа знає, що вони сфальсифіковані. Вони шахраї, як і ви шахраї. Ваша преса шахраї», — заявив Трамп.

Журналістка, судячи з контексту, заперечила його слова. У відповідь Трамп заявив, що вона «грає їм на руку».

«Ви або шахрайка, або дурна», — сказав він.

Після напруженого обміну репліками інтерв’ю було завершено достроково.

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Раніше ми писали, що після тривалої паузи Джо Байден вийшов на публіку і не оминув увагою Дональда Трампа. Експрезидент США озвучив низку претензій до свого наступника та нагадав про власні застереження щодо демократії.

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