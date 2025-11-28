"Ви тупа?": Трамп облаяв журналістку через запитання про Байдена (відео)

Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп назвав журналістку тупою після її запитання про те, чому він звинувачує адміністрацію Джо Байдена у проникненні до країни афганця, який скоїв збройний напад на нацгвардійців.

Про це повідомляє New York Post.

Після прямої лінії Трампа з військовими базами з нагоди Дня подяки журналістка запитала, чому Трамп упевнений, що підозрюваного у скоєнні нападу на Білий дім афганця могли впустити до країни за адміністрації експрезидента США Джо Байдена без належної перевірки.

«Ви ставите запитання просто тому, що ви тупа людина. Тому що вони їх упустили. Ви тупа? Ви тупа людина? Вони прибули літаком з тисячами інших людей, які не повинні бути тут», — заявив Трамп.

Нагадаємо, 26 листопада неподалік Білого дому у Вашингтоні, в США, сталася стрілянина. Двох американських нацгвардійців було смертельно поранено.

Президент Дональд Трамп і віцепрезидент США Джей Ді Венс відреагували на стрілянину.

Чоловік, якого підозрюють у стрілянині по двох службовцях Національної гвардії США у Вашингтоні, раніше перебував у афганських військових підрозділах, що підтримувало ЦРУ.

Зазначимо, що це вже не перший випадок, коли Трамп хамить ЗМІ. Повідомлялося, що журналістка Bloomberg Кетрін Люсі на борту Air Force One запитала президента Трампа, що саме мав на увазі сексуальний злочинець Джеффрі Епштейн, коли стверджував, що глава держави «знав про дівчат». У відповідь американський лідер показав на неї пальцем і різко кинув: «Тихо, тихо, свинко». Після запитання журналістки Трамп відповів, що йому нічого не відомо про цих «дівчат». Він додав, що Епштейн часто спілкувався з експрезидентом США Біллом Клінтоном та колишнім очільником Гарварду Лоуренсом Саммерсом.