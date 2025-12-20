Вибір Путіна: як Віткофф став головним на переговорах Трампа з Кремлем – WSJ

Посланець Трампа Стів Віткофф і президент РФ Володимир Путін / © Associated Press

Мільярдер-забудовник і давній партнер президента США Дональда Трампа по гольфу несподівано став ключовим переговорником з Кремлем. Його стрімкий дипломатичний злет, попри відсутність досвіду в геополітиці, був зумовлений не особистою підтримкою американського лідера, а бажанням президента РФ Володимира Путіна.

Про це пише видання The Wall Street Journal.

Після повернення до Білого дому Трамп призначив Віткоффа своїм спецпосланцем на Близькому Сході з огляду на його діловий досвід у Саудівській Аравії. Саме тоді на нього звернув увагу Путін.

За інформацією видання, близький до президента РФ російський бізнесмен Кирило Дмитрієв через кронпринца Саудівської Аравії передав Віткоффу запрошення зустрітися з Путіним.

Була лише одна умова: Віткофф мав приїхати сам, без агентів ЦРУ, дипломатів чи навіть перекладачів, повідомила WSJ людина, знайома з цією ініціативою.

Як відомо, спершу Трамп призначив своїм посланцем з питань Росії та України тризіркового генерала Кіта Келлога. Проте, за даними WSJ, Кремль втрутився у процес і основні контакти з Росією було покладено на Віткоффа, а роль Келлога була зведена до другорядної.

Джерела видання стверджують, що в Москві ретельно проаналізували психологічні профілі оточення Трампа і дійшли висновку, що Келлог не влаштовує Росію як переговорник через його відкрито проукраїнську позицію. У той же час Віткофф був визнаний більш підходящою фігурою для діалогу з РФ.

Ще одна причина появи Віткоффа на посаді посланця Трампа в Кремлі може бути пов’язана з маневрами Путіна, спрямованими на те, щоб відсунути американських дипломатів на другий план і потиснути руки американським мільярдерам.

Віткофф знає про критику щодо своєї незграбності у дипломатії на високому рівні, але запевняє, що подорожує з дипломатичною охороною та отримує настанови перед поїздками до Росії від Ради національної безпеки, Офісу директора національної розвідки або державного секретаря Марко Рубіо. Після зустрічі з Путіним він зазвичай телефонує президенту, віцепрезиденту Венсу та держсекретарю Рубіо через захищену лінію в посольстві США.

Як зазначає WSJ, протягом десятиліть американські чиновники перед візитами до Росії отримували спеціальні інструкції — так звані «Московські правила», покликані знизити ризик компрометації та вербування з боку російських спецслужб.

Проте Віткофф, за даними видання, відмовився дотримуватися цих рекомендацій, включаючи використання штатного перекладача Держдепартаменту США.

Нагадаємо, цими вихідними в Маямі мають відбутися переговори між представниками США та Росії, присвячені можливому припиненню війни.

Раніше Рустем Умєров повідомив, що у Сполучених Штатах завершилися переговори за участю української сторони, американських та європейських партнерів, за підсумками яких були досягнуті домовленості про подальшу взаємодію.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, США пропонують провести нову тристоронню зустріч за участі американської, української та російської делегацій.