Вибори президента Румунії: аналітикиня розповіла, до чого може призвести перемога Сімьона

Прапор Румунії

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Антиукраїнський кандидат у президенти Джорджі Сімьон набрав 60% у першому турі, і це може призвести до кризи в Румунії, якщо прем’єром стане одіозна фігура — Келін Джорджеску.

Таку думку висловила аналітикиня Фонду Демократичні ініціативи Маріанна Присяжнюк у етері КИЇВ24.

«Шістдесят відсотків, які взяв Джорджі Сімьон за результатами першого туру, це дуже вагомий результат, який буде складно перебити. Тож, ну, цілком логічно, що ми маємо готуватися до найгіршого сценарію. Я думаю, що найризикованішим сценарієм є все ж таки те, що Сімьон може призначити прем’єр-міністром Келіна Джорджеску», — розповіла вона.

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Вона нагадала, що Конституційний суд скасував вибори, але це лише прискорило прихід Сімьона до влади, який може кардинально змінити курс Румунії в бік правого радикалізму.

«Тому, ну, те рішення Конституційного суду, яким були скасовані попередні спроби провести президентські вибори, якщо це здавалося тоді панацеєю, ну, то врешті це стало капканом, який лише наближає цей крах. Наскільки небезпечний Джорджі Сімьон, безумовно, це не буде таким відкритим до діалогу, як Йоханіс, хоча всередині країни Йоханіса критикують переважно і називають його десятиріччя при владі втраченим часом. Але Сімьон, на відміну від того Жорбана, входить, наприклад, на рівні Європи в групу Мелоні, в групу консерваторів та реформістів», — розповіла Присяжнюк.

Аналітикиня зазначає, що попри найгірший сценарій, у якому перемога Джорджі Сімьона стає реальністю, все ж лишаються важелі впливу та можливості для пошуку точок взаємодії. На її думку, необхідно вже зараз шукати способи, як взаємодіяти з новою політичною реальністю.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Джордже Сіміон виступає проти допомоги Україні, критикує ЄС і симпатизує Трампу, хоча свою проросійську позицію заперечує.