Вибори у США змінюють політику Трампа щодо України: Reuters пояснило небезпечний поворот

Дональд Трамп / © Associated Press

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Політика президента США Дональда Трампа щодо України стає дедалі суперечливішою напередодні проміжних виборів до Конгресу, запланованих на 3 листопада. Намагаючись знизити ціни на енергоносії та продемонструвати дипломатичні результати, американський лідер пом'якшує тиск на Росію та посилює критику Києва.

Про це йдеться в матеріалі Reuters від 22 жовтня, присвяченому впливу американських виборів на зовнішню політику Білого дому.

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За оцінкою агентства, передвиборчі розрахунки Трампа позначаються на його підході до війни в Україні. Президент США дедалі більше пов'язує дипломатичні рішення з економічною ситуацією всередині країни, де високі ціни на пальне залишаються однією з головних проблем для виборців.

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Чому Трамп змінив ставлення до Росії

Останніми тижнями американський президент пом'якшив риторику щодо Володимира Путіна та активізував спроби домовитися з Москвою про завершення війни.

Водночас Вашингтон послабив частину обмежень на постачання російського дизельного пального, прагнучи збільшити його пропозицію на світовому ринку.

Такі рішення викликали занепокоєння в Україні та серед європейських союзників США, оскільки можуть послабити економічний тиск на Кремль.

Трамп також неодноразово критикував українські удари по російських нафтопереробних заводах, стверджуючи, що вони сприяють зростанню світових цін на пальне.

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Водночас на ситуацію на енергетичних ринках впливає і загострення конфлікту на Близькому Сході.

Україна опинилася під додатковим тиском Вашингтона

На тлі зміни американської політики загострилися відносини між Трампом і президентом України Володимиром Зеленським.

Американський лідер публічно критикував українського президента та навіть висловлював думку, що переговори від імені Києва має вести інша людина.

Крім того, Трамп припустив можливість тристоронньої зустрічі з Путіним і лідером Китаю Сі Цзіньпіном для обговорення завершення війни без безпосередньої участі Зеленського.

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Як зазначає Reuters, такий підхід посилює побоювання, що питання майбутнього України можуть обговорювати без її повноцінного представництва.

Додатковим викликом стали проблеми з американськими технологіями супутникового зв'язку, які використовують українські військові.

Обмеження роботи систем SpaceX негативно позначилися на можливостях окремих українських безпілотників. Водночас обставини запровадження цих обмежень залишаються предметом суперечок у Вашингтоні.

Як проміжні вибори впливають на рішення Трампа

За даними Reuters, економічні проблеми та зростання вартості життя залишаються ключовими питаннями для американських виборців.

Зокрема, 78% опитаних принаймні частково покладають відповідальність за інфляцію на політику Трампа.

На цьому тлі Білий дім прагне продемонструвати результати, які могли б позитивно вплинути на настрої американців до голосування.

Одним із таких напрямів стала спроба стримати ціни на енергоносії, зокрема через послаблення обмежень щодо російського пального.

Водночас прагнення швидкого дипломатичного результату у війні Росії проти України посилює невизначеність щодо подальшої підтримки Києва.

Таким чином, внутрішньополітичні пріоритети американської адміністрації дедалі відчутніше впливають на рішення Вашингтона, від яких залежить обороноздатність України та перспективи переговорів щодо завершення війни.

Конфлікт США та України: останні новини

Нагадаємо, Дональд Трамп закликав Україну укласти угоду з РФ та заявив, що нібито Європа вже втомилася від війни. Він запевнив, що Росія є «великою державою», а Україна — ні. За його словами, українське керівництво повинно вжити заходів для закінчення конфлікту.

Також Трамп хоче, щоб Україна розплатилася з ним своїми землями, рідкісноземельними металами та іншими ресурсами.

У свою чергу, президент України Володимир Зеленський заявив, що адміністрація Дональда Трампа намагається змусити Київ піти на поступки Росії. За його словами, Вашингтон використовує для тиску військову допомогу та доступ до критично важливих технологій.

Попри це у Норвегії Володимир Зеленський провів переговори з представниками США щодо закінчення війни. Сторони обговорили гарантії безпеки та подальші кроки, а напрацьовані пропозиції мають передати Росії.

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