Вибори у Вірменії: партія Пашиняна перемагає, але опозиція заявляє про фальсифікації

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Центральна виборча комісія Вірменії завершила опрацювання бюлетенів парламентських виборів. На виборах у Вірменії перемогла партія «Громадянський договір» на чолі з чинним прем’єром Ніколом Пашиняном.

Ми зібрали найголовніше про вибори у Вірменії — заяви політиків, опозиції та що думають експерти про результати парламентських виборів.

Хто переміг на виборах у Вірменії

Станом на 09:30 ранку 8 червня з результатом 49,81% на виборах до парламенту перемогла правляча партія «Громадянський договір» прем’єр-міністра Нікола Пашиняна.

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Слідом за лідером перегонів, на другій сходинці з результатом 23,29% (340 100 голосів) закріпився блок «Сильна Вірменія». Трійку лідерів замкнуло об’єднання «Вірменія», яке підтримали 145 100 громадян, що становить 9,94%.

Четверту та п’яту позиції зайняли партії «Процвітаюча Вірменія» (4,00%, або 58 400 голосів) та «Крила єдності» (2,30%, або 33 600 голосів) відповідно.

Попередні підрахунки свідчать, що новий склад парламенту сформують лише три політичні об’єднання: «Громадянський договор», а також блоки «Сильна Вірменія» та «Вірменія». Попри відносно близький результат, партія «Процвітаюча Вірменія» так і не зуміла здолати необхідний прохідний поріг.

Заяви Пашиняна та опозиції після виборів

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян уже заявив про перемогу своєї партії «Громадянський договір» на парламентських виборах. Про це повідомляє Радіо Свобода.

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«Хочу наголосити, що партія „Громадянський договір“ отримала голоси більшої кількості громадян Республіки Вірменія, вотум довіри більшої кількості громадян порівняно з 2021 роком», — заявив Пашинян.

Також він заявив, що його партія має достатню кількість голосів, аби самостійно сформувати уряд.

Лідери вірменської опозиції звинуватили прем’єр-міністра Нікола Пашиняна у спробі сфальсифікувати вибори. Про це пише Радіо Свобода. Зокрема, це сталося після того, як Пашинян оголосив про перемогу своєї партії, хоча підрахунок голосів ще не завершився.

Опозиційні групи почали заявляти про тиск на ЦВК. Самвел Карапетян, очільник блоку «Сильна Вірменія», повідомив, що у великих містах прихильники влади навмисно зупинили підрахунок голосів через падіння своїх рейтингів.

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«Бачачи, що їхні результати падають щохвилини, вони припинили підрахунок, і ми навіть не знаємо, що буде представлено вранці. Хочу запевнити вас, що вибори ще не закінчилися. Результатів виборів ще немає. Тож не хвилюйтеся, вони не здобудуть перемоги, бо з їхніх інтерв’ю та виразів облич можна було зрозуміти, що в них справи йдуть не дуже добре», — заявив Карапетян.

Опозиційний альянс «Айастан» звинуватив Пашиняна у спробі вплинути на роботу ЦВК і таким чином «узурпувати владу».

«Правлячий режим все одно має бути притягнутий до юридичної відповідальності за всі порушення виборчого законодавства, зафіксовані протягом цього періоду», — йдеться у спільній заяві.

Що кажуть експерти про вибори у Вірменії

Політолог Вадим Денисенко вже прокоментував результати виборів у Вірменії. Він повідомив, що Росія програла ці вибори.

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«55% за партію Пашиняна — це розгром. Але, проросійські партії набирають 35–36%. А тому Росія спробує продовжити активно грати», — ділиться експерт.

Для російської пропаганди це вже четверта невдача поспіль на міжнародній арені після Румунії, Молдови та Угорщини та третій програш команди Сергія Кірієнка. Його подальший вплив залежатиме від здатності втримати лояльних виборців під час осінніх виборів до Держдуми, проте внутрішня політична боротьба проти нього вже активізувалася.

У ширшому контексті ці події демонструють, що підтримка РФ стає політично невигідною. Прикладом є зміна риторики Роберта Фіцо після невдач Віктора Орбана. Серед проросійських діячів зростає побоювання, що лояльність до Москви тепер гарантує політичну поразку.

Успіх Нікола Пашиняна не означає миттєве припинення зв’язків із Кремлем, зокрема через фінансову вигоду від дешевого газу. Росія має шанс зберегти поточне становище. В іншому випадку почнеться важкий процес втрати російського впливу як у Вірменії, так і на всьому Кавказі.

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Політолог Віктор Уколов привітав вірмен з перемогою проєвропейських політиків. Недільні вибори проходили під жорстким тиском Москви, яка погрожувала Вірменії військовим сценарієм за зразком українського у разі європейського курсу. РФ також планувала масово доправляти літаками своїх вірменських громадян для голосування за проросійські сили.

«Пашинян діяв креативно і рішуче водночас. По-перше, пообіцяв всіх туристів-виборців призвати на кількамісячні військові збори по приїзді на Батьківщину, де вони давно не були. По-друге, арештував шість проросійських політиків в день голосування, захищаючи національну безпеку», — пише Уколов.

Як результат — Вірменія захистила свій демократичний вибір і поступово позбувається контролю Кремля. Політолог очікує, що наступними кроками країни стане вихід спочатку з ОДКБ, а згодом і з СНД.

Командир 429-ї окремої бригади безпілотних систем «АХІЛЛЕС» Юрій Федоренко написав, що парламентські вибори у Вірменії перетворилися на вирішальну битву між проєвропейським курсом прем’єра Нікола Пашиняна та масштабним гібридним тиском Росії. Прагнення вірмен до вступу до ЄС та виходу з підконтрольних Кремлю союзів ЄАЕС і ОДКБ посилилося після того, як Москва зрадила союзника під час карабаської війни.

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Щоб зірвати вибори, Кремль погрожував військовим сценарієм, заблокував вірменський експорт, розгорнув потужну пропаганду в соцмережах і залучив проросійське духовенство разом із тисячами найманців.

Для України та світу успіх Вірменії є знаковим, оскільки руйнація російського впливу на Кавказі запускає процес деколонізації та неминучого розпаду пострадянської імперії Кремля.

Народна депутатка України Соломія Бобровська написала, що вибори у Вірменії стали ключовим моментом для виходу країни з-під впливу Москви та її руху до Європи.

«Позиція Пашиняна, діючого глави уряду, з цього питання однозначна і зрозуміла: він прагне позбутися вимушеної залежності від росіян та відкрити шлях до європейської моделі розвитку. Показово, що демонструє цю позицію діючий прем’єр не тільки на словах, але й на ділі».

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Заступник голови ЦВК України Андрій Магера написав, що сьогодні на тлі виборів існує лише одна інтрига: «Політична партія „Громадянський договір“ (на чолі з чинним премʼєр-міністром Ніколо Пашиняном) отримає конституційну більшість мандатів чи лише звичайну? Схиляюся до першого варіанту».

Вибори у Вірменії: останні новини

Нагадаємо, що від 1991 року Вірменія була ключовим союзником РФ на Південному Кавказі, проте за часів прем’єр-міністра Нікола Пашиняна країна почала безпрецедентний курс на європейську інтеграцію та зближення зі США.

Стосунки між державами різко погіршилися після того, як Росія не втрутилася в анексію Нагірного Карабаху Азербайджаном 2023 року. Це змусило Єреван призупинити участь в ОДКБ, а також провести 2026 року саміт Європейського політичного співтовариства за участю Володимира Зеленського.

У відповідь Москва вдалася до погроз «українським сценарієм» та спроб вплинути на внутрішню політику Вірменії.

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Парламентські вибори 7 червня стали головним випробуванням цього зовнішньополітичного зсуву. Кремль спробував розгорнути сценарій втручання та підтримав головного суперника чинного прем’єра — проросійського мільярдера Самвела Карапетяна.

Проте, за оцінками аналітиків, російська кампанія тиску та дезінформації дала зворотний ефект, лише зміцнивши підтримку Пашиняна, тоді як опозиція дискредитувала себе через зв’язки з Москвою.

Європейські лідери та США активно підтримують Пашиняна: ЄС оголосив про пакет економічної допомоги в розмірі 50 мільйонів євро, Франція поглиблює двосторонні зв’язки, а Україна в межах солідарності почала імпортувати вірменські троянди після російської заборони.

Попри прагнення Єревана диверсифікувати партнерство, Росія досі зберігає потужні важелі впливу на країну, зокрема через загрозу скасування субсидій на газ, який є основою вірменської економіки.

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