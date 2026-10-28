Вибори в Ізраїлі: Нетаньягу заявив про «перемогу», але екзитполи показують перевагу опозиції

Беньямін Нетанягу

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Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу після оприлюднення попередніх прогнозів парламентських виборів заявив, що праві сили мають «вирішальну більшість», і закликав створити правий уряд.

Про це повідомляє The Times of Israel.

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У ніч проти 28 жовтня Нетаньягу виступив перед своїми прихильниками в Єрусалимі. Він заявив, що його партія «Лікуд» є найбільшою політичною силою країни, та наголосив, що Ізраїль не повинен залежати від партій, які представляють арабське населення.

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«Нам потрібно сформувати національний правий уряд», — заявив прем’єр-міністр.

Він також розкритикував політичні сили, які допускають співпрацю з арабськими партіями, назвавши таку позицію «ганьбою». Крім того, Нетаньягу звинуватив ізраїльські телеканали в тому, що їхні прогнози на користь опозиції могли демотивувати його прихильників і вплинути на їхнє рішення прийти на виборчі дільниці.

Окремо глава уряду заявив, що Ізраїль разом із президентом США Дональдом Трампом має «історичну» нагоду усунути загрозу з боку Ірану.

За попередніми оцінками телеканалів Kan 11, Channel 12 і Channel 13, партія «Лікуд» може отримати від 24 до 25 місць у Кнесеті. Загалом політичному блоку Нетаньягу прогнозують близько 50 мандатів.

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Опозиційний блок на чолі з Гаді Айзенкотом, за цими прогнозами, може здобути 52–53 місця. Таким чином, жодна зі сторін наразі не має прогнозованої підтримки, достатньої для самостійного формування урядової коаліції.

Остаточні результати голосування мають оголосити пізніше.

Для створення уряду в Ізраїлі необхідно заручитися підтримкою щонайменше 61 депутата зі 120 членів Кнесету. Після оголошення результатів президент країни Іцхак Герцог проведе консультації з партіями, які пройдуть до парламенту, та доручить формування уряду політику, якого вважатиме найбільш спроможним зібрати коаліцію.

Водночас Нетаньягу продовжує фігурувати у судовій справі щодо хабарництва, шахрайства та зловживання довірою. Прем’єр-міністр заперечує всі звинувачення.

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Ці парламентські вибори стали першими в Ізраїлі після нападу ХАМАСу 7 жовтня 2023 року та початку війни в секторі Гази.

Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі оприлюднили перші екзитполи парламентських виборів після виборів до Кнесету.

Ми раніше інформували, що Ізраїльські військові розпочали масштабну операцію в палестинському місті Хеврон на Західному березі Йордану після загибелі двох ізраїльських військових унаслідок стрілянини.

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