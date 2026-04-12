Вибори в Угорщині / © Associated Press

Реклама

У неділю, 12 квітня, в Угорщині відбулися вибори і станом на 21:30 (за київським часом) вже закрилися дільниці. Голосування відзначилося безпрецедентною активністю громадян.

Про це йдеться в повідомленнях Національного виборчого офісу (NVI), а також свідчать дані угорського видання Telex.

Явка сягнула близько 79-80% виборців, що стало найвищим показником в історії країни. Раніше, на 18:30, участь у голосуванні взяли 77,8% громадян.

Реклама

Історія виборів в Угорщині

Попередній рекорд явки був зафіксований ще 2002 року. Тоді він становив 70,5%.

Право голосу в Угорщині мають приблизно 7,5 млн громадян, ще понад 500 тисяч — за межами країни. Аналітики заздалегідь прогнозували, що явка може наблизитися до 80%.

Хто перемагає на виборах

За попередніми опитуваннями, правляча партія «Фідес» прем’єра Віктора Орбана може поступитися опозиційній силі «Тиса», яку очолює консервативний політик Петер Мадяр.

Підрахунок голосів поки триває. Наразі оброблено майже 15% бюлетенів. Опозиційна «Тиса» поки лідирує.

Реклама

Результати передвиборчих соцопитувань

Водночас оприлюднили результати передвиборчих соцопитувань. За даними 21 Research Centre:

«Тиса» може розраховувати 55% голосів;

«Фідес» — 38%

«Наша батьківщина» — 5%.

За даними Центру, «Тиса» може отримати 132 місця у парламенті, що на один мандат менше за конституційну більшість.

Деякі оцінки дають їй до 55% голосів проти близько 28% у правлячої партії «Фідес». У разі підтвердження цих результатів опозиція може отримати більшість у парламенті.

Водночас ці цифри не є офіційними екзит-полами, тож остаточний результат визначить підрахунок голосів.

Реклама

Лідер «Тиси» вже заявив про впевнену перемогу своєї політичної сили, закликавши прихильників зберігати спокій.

Опитування в Угорщині

Водночас остаточні результати виборів очікуються після завершення підрахунку голосів.

Паралельно з виборами увагу привернуло розслідування європейського журналістського проєкту Vsquare. У ньому йдеться про можливі контакти міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Журналісти стверджують, що угорський дипломат міг узгоджувати з російською стороною дії, здатні впливати на позицію ЄС, зокрема щодо України.

Реклама

Нагадаємо, сьогодні, 12 квітня, в Угорщині стартували парламентські вибори, які є визначними, адже уряд, що керує країною, можливо, стикнеться з поворотним моментом. Вбір стоїть між Віктором Орбаном, який при владі вже 16 років, і його опонентами.