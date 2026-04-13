ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
3064
Час на прочитання
1 хв

Вибори в Угорщині — хто перемагає

В Угорщині після закриття виборчих дільниць стали відомі перші підсумки парламентських виборів. Станом на 13 квітня підраховано 98,93% голосів.

Автор публікації
Анастасія Павленко
Мадяр упевнено лідирує / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

Опозиційна партія «Тиса» на чолі з Петером Мадяром перемагає на виборах в Угорщині та матиме достатню кількість мандатів для формування конституційної більшості в парламенті.

Про це свідчать результати підрахунку 98,93% голосів, оприлюднені Національною виборчою комісією Угорщини.

До парламенту проходять три партії:

  • «Тиса» на чолі з Петером Мадяром — 69,35%, 138 мандатів (для формування конституційної більшості потрібно 133)

  • «Фідес» на чолі з Віктором Орбаном — 27,64%, 55 мандатів

  • «Наша батьківщина» на чолі з Ласло Тороцкаєм — 3,02%, 6 мандатів

62-річний Віктор Орбан, який керував країною 16 років, у зверненні вже визнав поразку: «Результат виборів очевидний і болісний».

Перші заяви Мадяра

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр вже заявив, що перемога його партії «Тиса» надала йому мандат на демонтаж авторитарної системи Віктора Орбана та повернення країни до європейських цінностей.

«Угорщина знову стане сильним союзником у Європейському Союзі та НАТО. Місце Угорщини було, є і буде в Європі протягом тисячі років», — заявив Мадяр під час переможної промови у Будапешті.

Дата публікації
Кількість переглядів
Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie