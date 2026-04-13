Мадяр упевнено лідирує / © Associated Press

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

Опозиційна партія «Тиса» на чолі з Петером Мадяром перемагає на виборах в Угорщині та матиме достатню кількість мандатів для формування конституційної більшості в парламенті.

Про це свідчать результати підрахунку 98,93% голосів, оприлюднені Національною виборчою комісією Угорщини.

До парламенту проходять три партії:

Реклама

«Тиса» на чолі з Петером Мадяром — 69,35%, 138 мандатів (для формування конституційної більшості потрібно 133)

«Фідес» на чолі з Віктором Орбаном — 27,64%, 55 мандатів

«Наша батьківщина» на чолі з Ласло Тороцкаєм — 3,02%, 6 мандатів

62-річний Віктор Орбан, який керував країною 16 років, у зверненні вже визнав поразку: «Результат виборів очевидний і болісний».

Перші заяви Мадяра

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр вже заявив, що перемога його партії «Тиса» надала йому мандат на демонтаж авторитарної системи Віктора Орбана та повернення країни до європейських цінностей.

«Угорщина знову стане сильним союзником у Європейському Союзі та НАТО. Місце Угорщини було, є і буде в Європі протягом тисячі років», — заявив Мадяр під час переможної промови у Будапешті.

