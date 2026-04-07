Вибори в Угорщині: на що сподіватися Україні після 12 квітня та як Орбан може втримати владу навіть попри програш

Вже цієї неділі, 12 квітня, в Угорщині відбудуться найвизначальніші парламентські вибори, які матимуть вплив не лише на саму Угорщину, а й на її найближчих сусідів, насамперед на Україну, а також на Євросоюз загалом. Одіозний проросійський прем’єр Віктор Орбан, який вже 16 років при владі в Угорщині, поставив на карту все. За даними журналістських розслідувань та європейських служб безпеки, на Орбана та «Фідес» працюють російські політтехнологи та військова розвідка. Всім цим за дорученням Путіна керує перший заступник очільника адміністрації РФ Сергій Кирієнко, який стоїть за втручанням й у президентські вибори в Молдові 2024 року.

Кампанія Орбана побудована навколо зовнішнього ворога — України та ЄС в особі Брюсселя. На передвиборчих плакатах партії «Фідес» — обличчя Володимира Зеленського та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, які начебто втягують Угорщину у війну. Журналісти та експерти, які висвітлюють вибори, перебуваючи в Угорщині, жартують: через засилля на передвиборчих плакатах «Фідес» обличчя Зеленського незрозуміло, кого саме обирають угорці й про кого ця кампанія. Водночас у контексті «втягування у війну» Орбан та його соратники згадують про Росію, яка є «надійним енергетичним партнером Угорщини», виключно в нейтральному чи радше позитивному ключі.

Попри суттєве відставання провладної «Фідес» від опозиційної «Тиси» в соцопитуваннях експерти радять не робити передчасних висновків про стовідсотковий програш Віктора Орбана. Все залежатиме від адміністративного ресурсу та фальсифікацій, які він задіє, а також від кількості місць, які отримає Петер Мадяр, який до 2024 року був у лавах «Фідес», вийшовши з партії після гучного скандалу. До того ж, близько чверті виборців ще не визначилися, за кого голосувати, а соцопитування не відображають реальної картини голосування на мажоритарних округах, які Орбан за 16 років при владі перекроїв під перемогу «Фідес».

Багато європейських лідерів, особливо високопосадовців Євросоюзу, розраховують на поразку Орбана. У Києві цього теж не приховують. У такому разі Путін втратить свого найвірнішого «троянського коня» в ЄС. Але й Мадяра не варто вважати «панацеєю». До того ж, у разі взяття «Тисою» простої більшості Орбан з його «Фідес» нікуди не дінеться. Тож чого очікувати від найважливіших цього року для Європи парламентських виборів в Угорщині? Та як Орбану допомагає прокремлівська методичка? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

У всьому винна Україна: сценарій написаний у Москві

Рівно за тиждень до парламентських виборів в Угорщині, коли католицький світ і протестанти святкували Великдень, Віктор Орбан і його міністр закордонних справ Петер Сіярто після позачергового засідання Національної ради оборони в Будапешті звинуватили Україну в плануванні диверсії на газопроводі «Турецький потік» у Сербії поблизу кордону з Угорщиною. Як повідомив президент Сербії Александр Вучич, на частині трубопроводу, яким російський газ транспортується через Болгарію та Сербію до Угорщини, виявили вибухівку.

У МЗС України категорично заперечили спроби безпідставно пов’язати Україну з цим інцидентом. Мадяр звинуватив Орбана, який керується порадами російських агентів, у спробі «провести ще одну операцію під фальшивим прапором», бо кілька тижнів тому отримував інформацію, що саме на Великдень у Сербії на газопроводі має щось статися. Навіть голова Агентства військової безпеки Сербії Джуро Йованіч заявив, що його відомство вже давно мало дані, що «особа з групи мігрантів, придатна до військової служби, намагатиметься здійснити диверсію на газовій інфраструктурі», а маркування на знайденій вибухівці доводять, що вона була вироблена в США. Проте в Кремлі авжеж стали на бік режиму Орбана. Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що це «слід втручання київського режиму».

Орбан і «Фідес» побудували свою передвиборчу кампанію на антиукраїнській істерії і залякуванні угорців втягуванням їхньої країни у міфічну війну. У лютому цього року Орбану привиділася «українська загроза» для енергосистеми Угорщини. Тоді він анонсував розгортання військових для захисту критично важливої інфраструктури країни. Хоча ще у вересні 2025 року Володимир Зеленський заявляв, що українські військові фіксували заходи в повітряний простір угорських дронів-розвідників, які могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах.

Ще від минулого року Орбан, який називав Україну «невизначеним утворенням» та «буферною державою», блокує шлях України до ЄС — відкриття шести переговорних кластерів — великих тематичних блоків реформ. Він навіть влаштував в Угорщині псевдореферендум щодо вступу України до ЄС, де начебто 95% учасників висловилися проти. А до цього Орбану навіть привиділася «українська мафія», яка буцімто за допомогою членства України в ЄС хоче проникнути до Угорщини. Попри подальше блокування Орбаном євроінтеграції України у березні цього року Київ і Брюссель відкрили всі кластери на технічному рівні. Тож переговори про реформи й виконання Україною необхідних критеріїв щодо вступу тривають.

Нову хвилю гострих публічних нападів і використання України для залякування угорського виборця Орбан і «Фідес» здійняли після чергових російських ударів у січні цього року, коли зупинилося прокачування нафти нафтопроводом «Дружба» через значні пошкодження допоміжного й технологічного обладнання, зокрема одного з найбільших нафтових резервуарів поблизу Бродів. Нагадаємо, що Угорщина та Словаччина продовжують купувати російську нафту через південну гілку нафтопроводу «Дружба», що проходить територією України, отримавши виключення з санкцій ЄС.

ТСН.ua вже писав, що через зупинку прокачки нафти «Дружбою» Орбан заблокував ще й виділення Україні грошей за кредитом ЄС на 90 млрд євро. Це рішення Євросоюз ухвалив на саміті в середині грудня минулого року після того, як лідери країн-членів не змогли домовитися про використання 140 млрд євро заморожених активів Центробанку РФ. Першу виплату за безвідсотковим кредитом на 90 млрд євро Україна мала отримати вже на початку квітня цього року. В Єврокомісії пояснювали, що до кінця 2026 року Київ може розраховувати на 45 млрд євро, 16,7 млрд євро з яких піде на бюджетну підтримку, решта 28,3 млрд євро — на фінансування оборонно-промислового потенціалу Києва.

Позиція України та ЄС: шанси Орбана та Мадяра

Ще у березні цього року Володимир Зеленський висловлював сподівання, що «Фідес» Орбана програє вибори й тоді буде можливою нормалізація відносин між Києвом та Будапештом. Європейські лідери та високопосадовці ЄС були більш обережними в своїх заявах, радше зробивши ставку на тихе й мовчазне очікування поразки Орбана, жодним чином не працюючи над «планом Б» — шляхами подолання вето Угорщини щодо подальшої фінансової підтримки та євроінтеграції України.

До того ж, заяви Петера Мадяра щодо «прагматичного підходу до Росії» доводять, що й за його уряду Брюсселю та Києву доведеться шукати свої підходи до Будапешта. Нагадаємо, що Мадяр під час передвиборчої кампанії не підтримав прискорене відкриття переговорних кластерів про вступ України до ЄС та обіцяв, що питання членства України в блоці винесе на референдум в Угорщині. Також він відмовлявся надсилати Україні зброю.

Politico у своїй статті зазначає, що все це перетворює Мадяра на «чорну скриньку й загадку для ЄС». Проте як у Брюсселі, так і в Києві очікують пом’якшення його позиції у разі перемоги на виборах. В іншій своїй статті, посилаючись на 10 дипломатів ЄС, Politico наводить п’ять варіантів дій ЄС щодо Угорщини, якщо Орбан після виборів залишиться при владі. Наприклад призупинення права голосу Будапешта в ЄС, перехід до ухвалення рішень кваліфікованою більшістю, застосування санкцій до Угорщини тощо.

Водночас У Брюсселі досі жодним чином не відреагували на появу в медіа подробиць телефонних розмов міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто з головою МЗС РФ Сергієм Лавровим, зокрема щодо лобіювання Москвою через Будапешт зняття санкцій із представників російського олігархату. Всім давно зрозуміло, що режим Орбана в Угорщині — це «троянський кінь» Росії в ЄС і НАТО. Наприкінці березня Євросоюз почав обмежувати доступ Угорщини до чутливих оборонних і зовнішньополітичних обговорень через ризик зливу інформації Росії. Проте публічної оцінки діям Угорщини, вже не кажучи про санкції, надано не було, крім заяв високопосадовців окремих країн-членів.

Що європейські експерти кажуть про можливі результати парламентських виборів в Угорщині 12 квітня? Аналітики Atlantic Council наголошують, що це перші за 16 років вибори, коли Орбан стикається з опонентом, який може скинути його з «трону».

«З перевагою у дві третини голосів (конституційна більшість у 133 мандати — Ред.) „Тисі“ ніщо не завадить змінити конституцію й почати розслідування щодо корупції в уряді Орбана. Реакція Орбана на поразку на виборах, ймовірно, буде зухвалою, і він майже напевно вимагатиме перерахунку голосів», — вважають експерти Atlantic Council.

Опитування громадської думки свідчать, що явка на цих виборах може бути рекордно високою. До того ж, все залежатиме від мобілізації партіями саме їхнього електорату, зокрема молоді політсилою Петера Мадяра, а також, як вже зазначив ТСН.ua на початку цієї статті, від масштабу задіяння «Фідес» адміністративного ресурсу та фальсифікацій. Експерти нагадують, що від 2010 року Орбан докорінно змінив виборче законодавство Угорщини. На мажоритарку припадає 106 мандатів, де переможець отримує все, тоді як на пропорційну частину виборів за партійними списками — 93.

Оцінюючи можливі варіанти розвитку подій після виборів 12 квітня, експерти американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS) навіть розглядають імовірність, коли і Мадяр, і Орбан оголосять про перемогу, а результати через численні фальсифікації будуть оскаржуватися. В такому разі все залежатиме від дій Брюсселя та, як це не дивно, Вашингтона. Не секрет, що адміністрація Трампа, як і Росія, підтримує режим Орбана в Угорщині. Водночас, якщо ЄС повністю перекриє фінансування Будапешта та, наприклад, усуне його від ухвалення рішень всередині Євросоюзу, Угорщині буде вкрай складно втримати політичну й економічну ситуацію в країні.

У будь-якому разі експерти й аналітики не очікують, що Орбан та його «Фідес» легко віддадуть владу в Угорщині, навіть якщо Мадяр і «Тиса» візьмуть конституційну більшість голосів, надто — якщо вони візьмуть просту більшість. До того ж, голоси угорської діаспори, які матимуть вирішальне значення за будь-якого сценарію розвитку подій після виборів, підраховуватимуться довго. А процедури перерахунку та оскарження результатів виборів можуть створити вакуум влади в Будапешті, відтягуючи оголошення кінцевого переможця та формування уряду на невизначений термін.

