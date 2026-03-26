Вибори в Угорщині: опозиція збільшує відрив від партії Орбана

Віктор Орбан / © Associated Press

Угорська опозиційна партія «Тиса» посилила лідерство над правлячою партією «Фідес», що відкриває їй шлях до отримання конституційної більшості та формування фактично двопартійного парламенту.

Про це повідомляє видання HVG із посиланням на результати опитування компанії Median.

Згідно з дослідженням, проведеним у другій половині березня, відрив «Тиси» від «Фідес» становить 16 відсоткових пунктів серед усього населення. Серед виборців, які вже визначилися зі своїм вибором, різниця зростає до 20 пунктів, а серед так званих «певних» виборців — до 23 пунктів.

Соціологи зазначають, що у разі збереження таких показників до дня голосування 12 квітня партія «Тиса» могла б отримати дві третини місць у парламенті. Водночас підтримка інших політичних сил, зокрема DK, «Двохвостого пса» та Mi Hazánk, залишається на рівні 1–2%, що створює передумови для формування двопартійної системи.

Вперше за час спостережень відносна більшість громадян вірить у перемогу опозиції.

Зокрема, 47% опитаних прогнозують перемогу лідера опозиції Петера Мадяра, тоді як успіх «Фідес» очікують 35% респондентів.

Також зросла оцінка придатності Мадяра до посади прем’єр-міністра — її підтримують 54% опитаних. Натомість чинного главу уряду Віктора Орбана вважають відповідним для цієї посади 45% респондентів.

Експерти також прогнозують дуже високу явку на виборах: 89% опитаних заявили про намір взяти участь у голосуванні.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз відклав затвердження кредитного плану для Угорщини на суму понад 16 млрд євро через позицію уряду Віктора Орбана, який блокує надання Україні фінансової допомоги у розмірі 90 млрд.

Ми раніше інформували, що лідер угорської опозиційної партії «Тиса» Петер Мадяр звинуватив прем’єр-міністра Віктора Орбана в організації спецоперації із залученням спецслужб і поліції, спрямованої на знищення ІТ-систем його політичної сили напередодні виборів.