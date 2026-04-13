Вибори в Угорщині: Путін втратив важелі впливу в ЄС

Лідер опозиції Петер Мадяр здобув знакову перемогу на виборах в Угорщині над прем’єр-міністром Віктором Орбаном, усунувши від влади близького союзника президента РФ Володимира Путіна.

Про це пише видання Politico.

«Путін втратив цінного союзника — і ключове джерело інсайдерської інформації — у самому серці ЄС. Поразка Орбана — це також втрата для інших ультраправих діячів у Європі, включаючи прем’єр-міністерку Італії Джорджу Мелоні, яка втрачає союзника за столом переговорів у Брюсселі», — зазначають журналісти.

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр вже заявив, що перемога його партії «Тиса» надала йому мандат на демонтаж авторитарної системи Віктора Орбана та повернення країни до європейських цінностей.

«Угорщина знову стане сильним союзником у Європейському Союзі та НАТО. Місце Угорщини було, є і буде в Європі протягом тисячі років», — заявив Мадяр під час переможної промови на мітингу у Будапешті.

Він закликав самого Орбана, а також президента країни, верховних суддів та генерального прокурора негайно подати у відставку. І звинуватив їх у тому, що вони поставили політичну лояльність до Орбана вище за свої посадові обов’язки.

Президент України Володимир Зеленський, який мав жахливі стосунки з Орбаном, вже привітав Мадяра та закликав до конструктивного підходу у політиці.

Тим часом МЗС України зняло рекомендацію не їздити до Угорщини, яку запровадило після викрадення в Будапешті спецслужбами грошей та охоронців «Ощадбанку».

Очільник МЗС Андрій Сибіга заявив, що влада готова відновити контакти з Угорщиною.

Як відомо, Віктор Орбан побудував нинішню виборчу кампанію на антиукраїнській риториці, залякуючи угорців залученням країни до війни у разі програшу «Фідес».