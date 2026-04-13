Вибори в Угорщині: союзник Орбана привітав Мадяра і заговорив про "Дружбу"

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо привітав Петера Мадяра з перемогою на виборах в Угорщині. Він окреслив ключові напрямки бажаної співпраці.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо привітав Петера Мадяра з перемогою на виборах в Угорщині. Він заявив про готовність працювати з новим урядом. Насамперед Фіцо цікавить сфера енергетики.

Про це Фіцо написав у соціальній мережі X.

Роберт Фіцо опублікував заяву, в якій привітав Петера Мадяра та партію TISZA з перемогою.

«З повною повагою визнаю рішення громадян Угорщини на вчорашніх парламентських виборах і готовий до інтенсивної співпраці з новим прем’єр-міністром Угорщини, якого вітаю з результатом виборів», — написав Фіцо.

Він додав, що цілі Словаччини залишаються незмінними, маючи на увазі такі три пункти:

  1. Дружні та взаємовигідні відносини з Угорщиною.

  2. Відродження формату Вишеградської групи.

  3. Спільний захист енергетичних інтересів.

Також Роберт Фіцо наголосив на тому, що країни мають покращити становище національних меншин одне одного у своїх державах.

Підсумував своє привітання Фіцо заявою про те, що Словаччина, Угорщина та Центральна Європа зацікавлені у відновленні роботи нафтопроводу «Дружба».

Петер Мадяр переміг на виборах в Угорщині

Нагадаємо, учора ввечері, 12 квітня, стало відомо, що Петер Мадяр переміг Віктора Орбана на парламентських виборах. Опозиційна партія «Тиса» здобула понад 69,35% голосів.

Лідер партії, Петер Мадяр, закликав керівництво країни піти у відставку, а також оголосив про відновлення зв’язків Угорщини з Євросоюзом і НАТО.

Віктор Орбан привітав опонента з перемогою ще до завершення підрахунку голосів.

