Вибори в Угорщині: стали відомі перші результати голосування

Вибори в Угорщині / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

На парламентських виборах, які відбулися в Угорщині у неділю, 12 квітня, найбільшу підтримку наразі отримує опозиційна партія «Тиса» Петера Мадяра.

Про це повідомляє угорське видання Telex з посиланням на перші результати підрахунку голосів.

Станом на 22:00 було підраховано понад третину (37%) виборчих бюлетенів.

Наразі лідирує партія «Тиса» Петера Мадяра із результатом 51,22%.

У чинної партії влади «Фідес», яку очолює Віктор Орбан, лише 40,11%.

Таким чином опозиційна партія відірвалася від партії чинного прем’єр-міністра Угорщини на понад 11%.

Зі зростанням кількості опрацьованих ЦВК Угорщини виборчих бюлетенів, партія “Тиса” збільшила свій відрив.

За підрахунком 53% виборчих бюлетенів результати такі:

партія «Тиса» Петера Мадяра - 52,49%;

партія “Фідес” Віктора Орбана - 38,83%.

Якщо такий результат збережеться до кінця підрахунку голосів, це дозволить опозиційній парті “Тиса” сформувати конституційну більшість у парламенті Угорщини.

Нагадаємо, чинний прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан з тривогою прокоментував рекордну явку виборців. Він закликав прийти на виборчі дільниці усіх «патріотів».