Вибори в Угорщині: стали відомі перші результати голосування
Після підрахунку понад 50% виборчих бюлетенів лідирує опозиційна партія «Тиса».
На парламентських виборах, які відбулися в Угорщині у неділю, 12 квітня, найбільшу підтримку наразі отримує опозиційна партія «Тиса» Петера Мадяра.
Про це повідомляє угорське видання Telex з посиланням на перші результати підрахунку голосів.
Станом на 22:00 було підраховано понад третину (37%) виборчих бюлетенів.
Наразі лідирує партія «Тиса» Петера Мадяра із результатом 51,22%.
У чинної партії влади «Фідес», яку очолює Віктор Орбан, лише 40,11%.
Таким чином опозиційна партія відірвалася від партії чинного прем’єр-міністра Угорщини на понад 11%.
Зі зростанням кількості опрацьованих ЦВК Угорщини виборчих бюлетенів, партія “Тиса” збільшила свій відрив.
За підрахунком 53% виборчих бюлетенів результати такі:
партія «Тиса» Петера Мадяра - 52,49%;
партія “Фідес” Віктора Орбана - 38,83%.
Якщо такий результат збережеться до кінця підрахунку голосів, це дозволить опозиційній парті “Тиса” сформувати конституційну більшість у парламенті Угорщини.
Нагадаємо, чинний прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан з тривогою прокоментував рекордну явку виборців. Він закликав прийти на виборчі дільниці усіх «патріотів».