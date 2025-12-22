Вибух авто генерала Сарварова: як це може вплинути на сприйняття Кремля у США

Ліквідація генерала Сарварова / © російські телеграм-канали

Вибух автомобіля генерал-лейтенанта Фаніла Сарварова став черговим свідченням вразливості російської верхівки. Ця подія може суттєво вплинути на сприйняття ситуації в Білому домі, демонструючи, що Москва не має повного контролю навіть у власному тилу.

Такий аналіз ситуації навів московський кореспондент Айвор Беннетт, пише Sky News.

Повідомляється, що загиблий Фаніл Сарваров займав стратегічну посаду начальника Управління оперативної підготовки Генштабу РФ. Він безпосередньо відповідав за підготовку військ до відправлення на фронт. Раніше він здобув досвід у каральних операціях у Чечні та Сирії. Його ліквідація біля власного будинку в Підмосков’ї поповнила довгий список високопоставлених офіцерів, убитих на території Росії.

Системні провали російських спецслужб

Аналітик зазначив, що смерть Сарварова — не поодинокий випадок, а частина тенденції:

Грудень 2024: ліквідація генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова (відповідального за хімічні атаки) за допомогою бомби у скутері.

Квітень 2025: загибель генерал-лейтенанта Ярослава Москалика від вибуху авто під Москвою.

Жовтень 2025: підрив автомобіля воєнного злочинця в Сибіру.

Деякі напади Володимир Путін називає «великою помилкою» спецслужб, проте зупинити хвилю ліквідацій Кремлю не вдається.

Політичний контекст: сигнал для Вашингтона

Як зазначає аналітик, ліквідація Сарварова відбулася одразу після переговорів у Маямі між посланцем Кремля Кирилом Дмитрієвим та представниками команди Трампа — Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Він додає, що зараз триває боротьба за те, чий наратив прийме адміністрація США.

«Кремль намагається переконати Білий дім, що перемога Росії неминуча і що підтримувати Україну в надії на вигідніше врегулювання марно. Україна намагається переконати адміністрацію Трампа у протилежному — що вона все ще готова до боротьби — і знищення російських генералів у їх на власній території — один зі способів зробити це. Це показує Вашингтону, що Кремль відверто не повністю контролює ситуацію», — зазначив аналітик.

Нагадаємо, на півдні Москви 22 грудня вибухнув автомобіль. У ньому перебував російський генерал-майор Фаніл Сарваров.

За повідомленням, був приведений у дію вибуховий пристрій, встановлений під дном автівки. За даними телеграм-каналу Baza, машина встигла проїхати кілька метрів, перш ніж стався вибух.