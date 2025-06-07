Будинок, в якому спалахнула пожежа / © скриншот з відео

Реклама

У французькому місті Реймс, столиці регіону Шампань, сталася масштабна пожежа в десятиповерховому житловому будинку. За попередніми даними, її спричинило займання акумулятора електросамоката.

Про це повідомило видання АР.

Вогонь спалахнув у квартирі на четвертому поверсі, звідки 13-річний хлопець вистрибнув із вікна — врятувати його не вдалося. Усередині рятувальники знайшли ще одне тіло, ймовірно його 15-річного брата.

Реклама

Ще двоє жертв — 87-річна жінка та її 59-річний син — мешкали на восьмому поверсі та отруїлися димом. Вітчим загиблих дітей отримав тяжкі опіки. Загалом до лікарень доставили 26 осіб із отруєнням та травмами.

Прокурор Франсуа Шнайдер заявив, що немає ознак підпалу, загоряння акумулятора відбулося раптово. Він також наголосив, що подібні пожежі складно локалізувати — вогнеборці боролися з полум’ям понад три години.

У Франції та інших країнах ЄС активізуються дискусії щодо посилення правил використання електросамокатів, зважаючи на зростання пов’язаних із ними надзвичайних ситуацій.

Нагадаємо, в Південній Африці надувний батут злетів у повітря.

Реклама