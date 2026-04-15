Вибух і обвал на пороховому заводі в Казані: є постраждалі

Пожежа, вогонь / © pixabay.com

У місті Казань на пороховому заводі сталася пожежа, яка призвела до обвалу частини конструкцій.

Про це повідомила пресслужба глави Татарстану.

За попередніми даними, під час інциденту спрацювала система скидання тиску, що могло запобігти більш масштабним наслідкам.

Наразі на місці працює спеціальна комісія, яка встановлює всі причини та обставини надзвичайної події.

У Міністерство охорони здоров’я Татарстану уточнили, що внаслідок інциденту постраждали щонайменше двоє людей. Їхній стан наразі не деталізується.

