Вибух магістрального газогону на Далекому Сході: живив військові об’єкти РФ

У Владивостоці вибухнув газогін / © Pixabay

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У ніч проти 5 липня в районі російського Владивостока вибухнув магістральний газогін.

Про це ТСН.ua розповіли джерела в розвідці.

«На Далекому Сході країни-агресорки внаслідок вибуху та подальшої пожежі було знищено гілки магістрального газогону „Владивосток“, що проходить уздовж узбережжя Японського моря», — зазначили джерела.

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Зазначається, що газогін, зокрема, забезпечує газопостачання ряду військових обʼєктів ЗС РФ, розташованих уздовж узбережжя Японського моря, а саме окремі підрозділи 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту ЗС РФ.

«Частина вказаного газогону здана в експлуатацію в березні 2025 року. Також шляхом підриву знищений водогін, що забезпечує питною водою військові гарнізони», — додали в розвідці.

За інформацією джерела, вибухи пролунали близько першої-другої ночі 5 липня 2025 року, після чого сталася масштабна пожежа. На місце прибули спецслужби РФ та ремонті бригади. Аби приховати інформацію від місцевого населення, зважаючи на святкування 165-річчя створення росыйського міста Владивосток, місцеві спецслужби вимкнули мобільний інтернет та звʼязок в районі бухти Лазурна (Шамора).

Нагадаємо, раніше ЗСУ вдарили по заводу в Чебоксарах, який виробляє компоненти для ракет та дронів.

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