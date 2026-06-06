Вибух морського дрона ЗСУ в порту Констанца: президент Румунії скликає нараду

Нікушор Дан / © Associated Press

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Президент Румунії Нікушор Дан скликав робочу нараду для обговорення інциденту з вибухом морських дронів у порту Констанца та поблизу узбережжя Чорного моря, а також заходів із посилення безпеки на румунському узбережжі.

Про це пише digi24.

Як повідомила Адміністрація президента, засідання розпочнеться за участю представників установ, відповідальних за національну безпеку та оборону.

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Біля берегів Констанци вибухнув український морський дрон — останні новини

5 червня у румунському порту Констанца самопідірвався морський дрон. Минулося без жертв. Дрон здетонував поблизу штаб-квартири Румунського агентства з порятунку людського життя на морі. Район одразу ізолювали від людей.

Міноборони країни повідомило, що дрон «не є частиною озброєння румунської армії та не брав участі в нещодавніх навчаннях, організованих Міністерством національної оборони в Чорному морі».

Натомість він «належить до типу, що використовувався під час війни в Україні», наголосили у відомстві. Українська влада підтвердила приналежність дрона.

Український морський безпілотник вийшов з-під контролю / © Associated Press

Як повідомили у Військово-морських силах України, один із морських безекіпажних катерів під час виконання завдання в Чорному морі «під впливом засобів РЕБ противника втратив управління та опинився біля берегів Румунії».

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За словами речника МЗС Георгія Тихого, ВМС України «своєчасно повідомили румунську сторону про безпілотник, що втратив керування через російське глушіння».

Саме завдяки співпраці двох держав вдалося уникнути жертв.

«Цей інцидент ще раз показує, що триваюча повномасштабна агресія Росії становить загрозу не лише для України, а й для всього регіону», — наголосив Тихий.

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