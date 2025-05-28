Вибух на хімзаводі в Китаї: є загиблі та зниклі безвісти

Хімічний завод у Китаї після вибуху / © Getty Images

Реклама

Через вибух на хімічному заводі у китайській провінції Шаньдун загинули щонайменше п’ятеро людей, ще 19 отримали поранення. Окрім того, шестеро осіб вважаються зниклими безвісти.

Про це пише Reuters.

Вибух струсонув частину хімічного заводу компанії Shandong Youdao Chemical у місті Вейфан. Наразі через відомо про п’ятьох загиблих, 19 поранених та шістьох зниклих безвісти. На перевірених журналістами відео з соцмереж видно клуби помаранчевого та чорного диму, що здіймаються в небо.

Реклама

За повідомленням екстреної служби Китаю, на місце події було скеровано понад 200 рятувальників.

Мапа Baidu Maps показує, що поруч із заводом Youdao розташовані інші виробничі підприємства, зокрема текстильна фабрика, машинобудівна компанія та виробник промислових лакофарбових матеріалів.

Бюро екологічного контролю міста Вейфан скерувало працівників для проведення перевірок на місці вибуху, але наразі результати ще не оприлюднено. Бюро порадило мешканцям прилеглих районів носити захисні маски.

Нагадаємо, вибух на хімічному заводі Shandong Youdao Chemical у Китаї прогримів 27 травня. Очевидці публікували відео з місця інциденту. Ця компанія розробляє, виробляє та продає технології для пестицидів, фармацевтичних препаратів та пов’язаних з ними тонких хімічних проміжних продуктів.

Реклама

До слова, це не перший вибух на китайському хімзаводі за останні роки. Так, 2023 року один з таких вибухів стався у південно-східній провінції Цзянсі, ще один — 2024 року у північно-західному регіоні Нінся.