Вибух на колії у Польщі: у Варшаві повідомили невідомі деталі про організацію диверсії

Підрив залізниці у Польщі. / © Associated Press

Диверсія або “терористичний акт” на залізничних коліях у Польщі було організовано "спецслужбами зі сходу".

Про це заявив речник міністра-координатора спеціальних служб Польщі Яцек Добжинський, пише RMF24.

“Офіцери роблять усе можливе, щоб прояснити цю справу від початку до кінця. Я не можу сказати, які саме напрямки вони розслідують. Російські служби дуже зацікавлені в тому, куди прямують наші офіцери”, - наголосив він.

З його слів, наразі триває розслідування. Добжинський наголосив на тому, що російські служби хочуть “дестабілізувати польське суспільство та налякати його”.

Тим часом польські ЗМІ дізналися, що вибух на коліях міг бути ініційований за допомогою мобільних телефонів: один пристрій здетонував, але інший, з невідомих причин, не спрацював.

За даними RMF24, офіцери вилучили SIM-картки польського оператора з вилучених пристроїв. Використовуючи їх, вони змогли отримати паспортні дані, які були використані для придбання карток. Це вирішальна зачіпка для встановлення осіб, які скоїли диверсію на коліях, навіть якщо власник паспорта, на який були зареєстровані картки, не обов'язково є розшукуваним диверсантом.

Напередодні Національна прокуратура розпочала розслідування цих актів саботажу «терористичного характеру, спрямованих проти залізничної інфраструктури та скоєних на користь іноземної розвідки».

Нагадаємо, у Польщі було пошкоджено залізницю на стратегічній ділянці Варшава-Люблін. Стало відомо, що спрацював вибуховий пристрій та пошкодив частину колії. Зауважимо, цей відрізок залізниці має стратегічне значення для допомоги Україні.