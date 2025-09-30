- Дата публікації
Вибух на «Північному потоці»: у Польщі заарештували підозрюваного українця
Розпочинається процедура екстрадиції підозрюваного, якого німецькі слідчі вважають інструктором з дайвінгу, що міг закласти вибухівку.
У Польщі затримали громадянина України Володимира З., якого німецька влада підозрює у безпосередній участі в диверсії на газопроводі «Північний потік» у вересні 2022 року.
Про це пише rmf24.
Німецькі правоохоронні органи, які розслідують вибух на газопроводі Nord Stream, вважають, що Володимир має пряме відношення до диверсії.
За їхніми даними, підозрюваний — інструктор з дайвінгу. У вересні 2022 року він, ймовірно, відплив на яхті з німецького Ростока у Балтійське море, де згодом спустився під воду та заклав вибухівку на підводному газопроводі, що належить російському «Газпрому».
Володимир був затриманий поліцією у Прушкуві і наразі переданий до Окружної прокуратури у Варшаві. Очікується, що найближчим часом розпочнеться офіційна процедура його екстрадиції до Німеччини.
Варто зазначити, що у червні 2024 року німецька прокуратура вже надсилала до Польщі європейський ордер на його арешт. Однак тоді, як повідомила Генеральна прокуратура Польщі, Володимир З. «покинув територію Польщі», і його не змогли затримати.
Нагадаємо, сам вибух стався 26 вересня 2022 року неподалік острова Борнгольм: встановлені на дні вибухові пристрої пошкодили обидві гілки трубопроводів, спричинивши значні руйнування.