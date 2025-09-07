Вибух на військовому полігоні у столиці Польщі: що сталося

Вибух на полігоні у Польщі. Ілюстративне зображення / © Wojsko Polskie

Внаслідок вибуху на території військового полігону, розташованого в лісовому масиві одного з районів польської столиці Варшави, постраждали двоє цивільних громадян.

Про це повідомляє TVP.Info.

Інцидент стався увечері в суботу, 6 вересня, у варшавському районі Рембертув. Це військова зона, і цивільним особам туди заборонено входити.

Однак тут з'явилися двоє чоловіків, які привели в дію невідомий вибуховий пристрій. Повідомляється, що вони отримали серйозні травми та були доставлені до лікарні.

«Під час інциденту на місці не було військовослужбовців, і жодних навчань не проводилося», – запевнив підполковник Павел Дурка, речник головнокомандувача Військової поліції.

Він також наголосив, що на місце події прибули служби екстреної допомоги – медичні служби, військова поліція та саперний патруль. Обох поранених було доставлено до лікарень після надання медичної допомоги.

Походження вибухового пристрою та детальні обставини інциденту стануть предметом розслідування, яке проводить Військова поліція та відповідні слідчі служби. Слідчі охороняють територію, збирають документацію та опитують свідків. Також залучені фахівці з вибухівки.

Як повідомляє Polsat News, подробиць про поранених чоловіків не розголошують. Відомо, що один з них віком приблизно 50 років, а інший – близько 30. Вони отримали численні рвані рани та перебувають у важкому стані.

Нагадаємо, у Люблінському воєводстві Польщі, у селі Майдан-Сілець розбився невідомий літальний об’єкт. Імовірно, йдеться про російський дрон, який порушив повітряний простір сусідньої країни.