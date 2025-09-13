Вибух на залізничних коліях в Росії: загинули співробітники Росгвардії, затримуються поїзди

Розтрощена залізнична колія / © УНІАН

Реклама

Внаслідок вибуху на залізничних коліях в Орловській області РФ загинули двоє співробітників Росгвардії, ще один перебуває у важкому стані, затримується низка поїздів.

Про це повідомили губернатор Орловської області Андрій Кличков та т.в.о. губернатора Курської області Олександр Хінштейн, а також російський пропагандистський ресурс РИА Новости

Як повідомив Кличков, в Орловській області під час перевірки залізничних колій були виявлені вибухові пристрої. За словами губернатора, під час підриву одного з них двоє людей загинули, одна людина поранена.

Реклама

Кличков зазначив, що на перегоні Малоархангельськ — Глазунівка затримано рух низки поїздів далекого прямування.

Як повідомила Московська залізниця, десять поїздів затримуються в дорозі у зв’язку з проведенням оперативних заходів на перегоні Малоархангельськ — Глазунівка в Орловській області. Крім того, затримується відправлення поїзда №726 Курськ-Москва.

Т.в.о. губернатора Курської області Олександр Хінштейн уточнив, що під час детонації вибухового пристрою на залізничних коліях в Орловській області загинули двоє співробітників Росгвардії, ще один перебуває у важкому стані.

Нагадаємо, у ніч проти 12 вересня в Ленінградській області РФ безпілотники атакували найбільший російський нафтоналивний порт Приморськ. На одному з суден спалахнула пожежа.