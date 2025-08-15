Вибух прогримів на пороховому заводі "Еластик" у Росії (відео)

Вибух на пороховому заводі «Еластик» у Росії / © скриншот з відео

Реклама

Доповнено додатковими матеріалами

У Рязанській області Росії 15 серпня стався вибух на пороховому заводі «Еластик». Через інцидент є загиблі та постраждалі.

Про це повідомляють російські телеграм-канали.

У Рязанській області вибухнув цех заводу «Еластик». Будівля цеху повністю зруйнована та горить. За даними пабліків, причиною вибуху могло стати порушення техніки безпеки.

Реклама

Через інцидент на заводі повідомляється про п’ятьох загиблих та 20 постраждалих. Також є люди під завалами.

На місці події працюють рятувальники, які гасять пожежу цеху, розбирають завали та шукають людей.

Дата публікації 12:59, 15.08.25 Кількість переглядів 30 Вибух на заводі «Еластик» у Рязані зняли на відео

Нагадаємо, 2021 року на заводі «Еластиці» також стався вибух — через порушення технологічного процесу. Внаслідок інциденту тоді загинули 17 людей.

Підприємство було відкрите 1962 року. Колись воно було монополістом у виробництві авіаційних боєприпасів, але 2015 року визнано банкрутом. Приміщення «Еластика» викупила приватна фірма «Розряд», яка має ліцензії на виробництво, зберігання та утилізацію вибухівки.

Реклама

До слова, у ніч проти 15 серпня українські захисники уразили Сизранський НПЗ у Росії та ворожий пункт управління в окупованому місті Єнакієве Донецької області.