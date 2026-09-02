Вибух на вокзалі в Німеччині / © Pexels

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На центральному залізничному вокзалі німецького Аугсбурга вранці 2 вересня стався вибух. Унаслідок інциденту легкі травми дістали двоє людей, які, за інформацією місцевих ЗМІ, є громадянами України.

Про вибух повідомила поліція Північної Швабії, передає «Європейська правда».

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За даними правоохоронців, вибух пролунав у проході будівлі вокзалу неподалік від банку. Вибуховою хвилею також було пошкоджено вікна.

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Місцеве видання Presse Augsburg пише, що постраждали двоє українців — 17-річна дівчина та 18-річний хлопець. Вони отримали легкі акустичні травми.

Після вибуху поліція оточила будівлю вокзалу та першу колію. Решта колій спочатку продовжували працювати, а пасажирам рекомендували заходити через південний і північний входи.

Згодом правоохоронці повністю закрили будівлю вокзалу через виявлення підозрілого предмета. Рух потягів також зупинили.

До розслідування залучили фахівців Баварського земельного кримінального управління. Наразі поліція встановлює, який саме предмет вибухнув та що стало причиною вибуху.

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За даними поліції, близько 10:15, за місцевим часом, екстрені служби повідомили, що підозрілий предмет не становить небезпеки. Після цього обмеження на вокзалі зняли та відновили рух поїздів. Водночас у роботі громадського транспорту міста ще зберігалися перебої.

Нагадаємо, на початку серпня в аеропорту Лейпцига неподалік українського вантажного літака знайшли дрон із вибухівкою, детонатор якого був вимкнений. Апарат знешкодили сапери за допомогою робота. Американська та німецька розвідки припускають, що інцидент міг бути диверсією російського ГРУ. У Росії свою причетність заперечують.

Раніше ми повідомляли, що уряд Німеччини офіційно поклав на Кремль відповідальність за серпневу спробу атаки за допомогою безпілотників із вибухівкою.

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