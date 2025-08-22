Вибух російського дрона у Польщі: генсек НАТО пообіцяв реакцію

Генсек НАТО Марк Рютте / © Associated Press

Генсек НАТО Марк Рютте пообіцяв належну реакцію на недавній інцидент із російським дроном, який вибухнув на території Польщі.

Про це він сказав відповідаючи на запитання журналістів про порушення Росією повітряного простору Польщі під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським в п’ятницю, 22 серпня.

«Ми дуже тісно координуємось нашу реакцію з нашими колегами з Польщі. Ми з ними тісно, тісно співпрацюємо», — зазначив Рютте.

Генсек НАТО відмовився вдаватися у подробиці, але наголосив, що Польща повинна відреагувати на останній інцидент з російським дроном.

«Ми за цим стежимо», — зазначив він.

Нагадаємо, у польському селі Осіни Люблінського повіту на сході Польщі поблизу кордону з Україною вночі 20 серпня вибухнув військовий безпілотник.

Польські ЗМІ одразу повідомили, що це — російський «Шахед», проте офіційна Варшава довго вагалася щодо остаточних оцінок.

Згодом міністр оборони Польщі Владислав Косиняк-Камиш визнав, що безпілотник, який вибухнув у Люблінському воєводстві, був російським.