Вибух стався на заводі US Steel у США: є загиблий і багато поранених (фото)

Завод Clairton Coke Works компанії US Steel, де стався вибух / © Associated Press

Потужний вибух стався 11 серпня на коксохімічному підприємстві Clairton Coke Works компанії U.S. Steel в американському місті Клертон, штат Пенсильванія. Унаслідок інциденту загинула одна людина, 10 отримали травми, а ще одного працівника досі шукають рятувальники.

Про це повідомляє AP.

Вибух на заводі Clairton Coke Works прогримів о 10:51 за місцевим часом. Над підприємством піднявся густий стовп чорного диму, який було видно з різних районів міста. Пожежа, що спалахнула після детонації, пошкодила дві коксові батареї підприємства.

На місце оперативно прибули пожежники та медики. Одного з потерпілих вдалося дістати з-під завалів лише через кілька годин. Постраждалих доправили до лікарень: сімох — до Allegheny Health Network, трьох — доUPMC Mercy. Інформацію про їхній стан поки не розголошують.

Зауважимо, що Clairton Coke Works — найбільший коксохімічний завод Північної Америки, що виробляє кокс шляхом випалювання вугілля. Процес супроводжується викидами токсичних газів, і раніше підприємство вже неодноразово потрапляло в центр екологічних скандалів та отримувало штрафи.

Попри відсутність перевищення гранично допустимих норм забруднення, влада закликала мешканців залишатися вдома, зачиняти вікна та уникати фізичної активності на вулиці.

Губернатор Пенсильванії Джош Шапіро висловив співчуття родинам постраждалих та пообіцяв ретельне розслідування причин трагедії. Компанія U.S. Steel і місцева влада запевнили, що нададуть усю необхідну допомогу постраждалим та їхнім близьким.

Справу взяли під контроль федеральні органи. Окрім розслідування вибуху, проводиться перевірка дотримання екологічних норм на підприємстві.

До слова, навесні у США вибухнув завод Northrop Grumman Innovation Systems, що виготовляв міжконтинентальні балістичні ракети. Вибух повністю зруйнував будівлю підприємства.