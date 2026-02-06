Вибух у мечеті убив десятки людей: що відомо про теракт (відео)

Поліцейський на місці вибуху бомби в мечеті Ісламабада / © Associated Press

Реклама

Щонайменше 31 людина загинула та 169 отримали поранення внаслідок вибуху в шиїтській мечеті в столиці Пакистану Ісламабаді у п’ятницю, 6 лютого.

Про це повідомляє ВВС.

За даними джерела в службі безпеки, вибух у мечеті в районі Тарлай пакистанської столиці стався внаслідок теракту смертника під час п’ятничної молитви.

Реклама

Деякі очевидці стверджують, що перед вибухом пролунали постріли.

Один із свідків говорив, що двоє нападників підійшли до входу в мечеть, де перебували шестеро охоронців, троє з яких мали при собі зброю.

За його словами, нападники відкрили вогонь по охоронцях — двоє з них впали, а третій почав стріляти у відповідь.

Очевидець каже, що один з нападників втік з місця події, а іншому не вдалося пройти крізь ворота, бо в нього влучила куля. Падаючи на землю, він підірвав себе за допомогою пояса смертника.

Реклама

Особу відповідальних за напад ще належить підтвердити, і, за словами високопоставленого поліцейського чиновника, який анонімно поспілкувався з інформаційним агентством AFP, очікується, що кількість загиблих «ще зросте».

У своїй заяві прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф «рішуче засудив» напад і висловив «глибоке співчуття».

Президент Пакистану Асіф Алі Зардарі заявив, що напад на «невинних мирних жителів є злочином проти людяності», і додав, що вся країна підтримує постраждалі родини.

У дописі на X міністр оборони Пакистану заявив, що нападник, причетний до сьогоднішнього вибуху в шиїтській мечеті столиці, «доведено, що приїжджав і виїжджав з Афганістану».

Реклама

У тій самій публікації він звинувачує Індію у використанні посередників проти Пакистану.

Міністр не надав доказів чи додаткових подробиць, що пов’язують сьогоднішній напад з жодною з країн.

Речник афганського Міністерства закордонних справ, керованого Талібаном, заявив, що міністерство «рішуче засуджує» вибух у шиїтській мечеті у столиці Пакистану сьогодні.

Поліцейське розслідування вибуху все ще триває.

Реклама

Нагадаємо, раніше у пакистанському місті Карачі сталася масштабна пожежа в торговому центрі, яка тривала понад добу.