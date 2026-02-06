- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 267
- Час на прочитання
- 2 хв
Вибух у мечеті убив десятки людей: що відомо про теракт (відео)
Теракт у шиїтській мечеті в столиці Пакистану було скоєно під час п’ятничної молитви.
Щонайменше 31 людина загинула та 169 отримали поранення внаслідок вибуху в шиїтській мечеті в столиці Пакистану Ісламабаді у п’ятницю, 6 лютого.
Про це повідомляє ВВС.
За даними джерела в службі безпеки, вибух у мечеті в районі Тарлай пакистанської столиці стався внаслідок теракту смертника під час п’ятничної молитви.
Деякі очевидці стверджують, що перед вибухом пролунали постріли.
Один із свідків говорив, що двоє нападників підійшли до входу в мечеть, де перебували шестеро охоронців, троє з яких мали при собі зброю.
За його словами, нападники відкрили вогонь по охоронцях — двоє з них впали, а третій почав стріляти у відповідь.
Очевидець каже, що один з нападників втік з місця події, а іншому не вдалося пройти крізь ворота, бо в нього влучила куля. Падаючи на землю, він підірвав себе за допомогою пояса смертника.
Особу відповідальних за напад ще належить підтвердити, і, за словами високопоставленого поліцейського чиновника, який анонімно поспілкувався з інформаційним агентством AFP, очікується, що кількість загиблих «ще зросте».
У своїй заяві прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф «рішуче засудив» напад і висловив «глибоке співчуття».
Президент Пакистану Асіф Алі Зардарі заявив, що напад на «невинних мирних жителів є злочином проти людяності», і додав, що вся країна підтримує постраждалі родини.
У дописі на X міністр оборони Пакистану заявив, що нападник, причетний до сьогоднішнього вибуху в шиїтській мечеті столиці, «доведено, що приїжджав і виїжджав з Афганістану».
У тій самій публікації він звинувачує Індію у використанні посередників проти Пакистану.
Міністр не надав доказів чи додаткових подробиць, що пов’язують сьогоднішній напад з жодною з країн.
Речник афганського Міністерства закордонних справ, керованого Талібаном, заявив, що міністерство «рішуче засуджує» вибух у шиїтській мечеті у столиці Пакистану сьогодні.
Поліцейське розслідування вибуху все ще триває.
