Світ
674
1 хв

Вибух у Москві та атака на Запоріжжя: головні новини ночі 24 грудня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Москва

Москва / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 24 грудня 2025 року:

  • У Москві вибухнув автомобіль біля поліцейської дільниці, де загинув Сарваров: постраждали співробітники ДПС Читати далі –>

  • Росіяни завдали удару по Запоріжжю: пошкоджено житловий будинок, сталися займання Читати далі –>

  • Ворог ударив по Запоріжжю: куди звертатися за допомогою Читати далі –>

  • Політичний скандал у Німеччині: ультраправу партію звинуватили у зборі інформації, що може допомагати Кремлю Читати далі –>

  • США запровадили санкції проти ексчиновника ЄС і активістів, які борються з дезінформацією Читати далі –>

674
