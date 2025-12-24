- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 674
- Час на прочитання
- 1 хв
Вибух у Москві та атака на Запоріжжя: головні новини ночі 24 грудня 2025 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 24 грудня 2025 року:
У Москві вибухнув автомобіль біля поліцейської дільниці, де загинув Сарваров: постраждали співробітники ДПС Читати далі –>
Росіяни завдали удару по Запоріжжю: пошкоджено житловий будинок, сталися займання Читати далі –>
Ворог ударив по Запоріжжю: куди звертатися за допомогою Читати далі –>
Політичний скандал у Німеччині: ультраправу партію звинуватили у зборі інформації, що може допомагати Кремлю Читати далі –>
США запровадили санкції проти ексчиновника ЄС і активістів, які борються з дезінформацією Читати далі –>