Вибух у Москві: в РФ підірвали автомобіль ДПС — що відомо про наслідки (відео)
Службовий автомобіль ДПС вибухнув біля дороги в Москві. Один інспектор загинув, іншого доправили до лікарні.
У Москві вночі стався вибух службового автомобіля дорожньо-патрульної служби. За попередніми даними, один правоохоронець загинув, ще один отримав поранення.
Про це йдеться у повідомленнях місцевих Telegram-каналів.
Інцидент стався близько 00:05. Як повідомляють очевидці, патрульна машина була припаркована біля проїжджої частини, коли пролунав потужний вибух.
Свідки розповідають, що незадовго до детонації неподалік перебував чоловік, який знімав усе на телефон. Після вибуху він залишив місце події.
У результаті вибуху службове авто зазнало серйозних пошкоджень — у машині вибиті шибки. Пораненого інспектора доправили до лікарні. Обставини події з’ясовуються.
Нагадаємо, раніше йшлося, що у Москві вибухнуло біля Управління справами Путіна.
А саме на парковці «Головного науково-дослідного обчислювального центру» Управління справами президента РФ вибухнув Mercedes ML350. Автівка розтрошена.