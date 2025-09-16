- Дата публікації
Вибух у порту Бейрута: затримано росіянина, якому належало судно
Влада Лівану має подати запит на екстрадицію росіянина.
Поліція Болгарії заарештувала російського бізнесмена Ігоря Гречушкіна. Він є власником судна, яке вибухнуло в порту Бейрута в серпні 2020 року, вбивши понад 200 людей.
Про це повідомили у вівторок болгарські ЗМІ, пише Reuters.
Влада Болгарії не коментувала справу, але прокуратура заявила, що затримала російсько-кіпрського громадянина з ініціалами І.Г. «з метою екстрадиції» до Лівану, де його розшукують за участь у вибуху.
Софійський міський суд постановив, що чоловіка можуть утримувати під вартою до 40 днів.
«Протягом періоду тимчасового затримання компетентні органи Лівану надають прокуратурі запит про екстрадицію та супровідні документи», — йдеться у заяві.
Гречушкіна було оголошено в розшук Інтерполу на запит ліванських судових органів у 2020 році.
Розслідування причин вибуху та можливої недбалості високопосадовців Лівану протягом останніх п’яти років стикалося з перебоями, а родини жертв вибуху звинувачували політичне втручання. Наразі попередній обвинувальний висновок ще не винесений.
Нагадаємо, 4 серпня 2020 року у столиці Лівану Бейруті стався потужний вибух. Спершу офіційно зазначалося, що у міському порту загинули щонайменше 10 людей. Водночас були дані про те, що кількість жертв є "незліченною".
Причиною став вибухонебезпечний матеріал, який там зберігався.
Згодом стало відомо, що аміачна селітра, яка вибухнула у Бейруті, належала росіянам. Вантаж зберігався у порту від 2014 року.