Світ
276
1 хв

Вибух у порту Бейрута: затримано росіянина, якому належало судно

Влада Лівану має подати запит на екстрадицію росіянина.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Вибух у Бейруті

Вибух у Бейруті / © Associated Press

Поліція Болгарії заарештувала російського бізнесмена Ігоря Гречушкіна. Він є власником судна, яке вибухнуло в порту Бейрута в серпні 2020 року, вбивши понад 200 людей.

Про це повідомили у вівторок болгарські ЗМІ, пише Reuters.

Влада Болгарії не коментувала справу, але прокуратура заявила, що затримала російсько-кіпрського громадянина з ініціалами І.Г. «з метою екстрадиції» до Лівану, де його розшукують за участь у вибуху.

Софійський міський суд постановив, що чоловіка можуть утримувати під вартою до 40 днів.

«Протягом періоду тимчасового затримання компетентні органи Лівану надають прокуратурі запит про екстрадицію та супровідні документи», — йдеться у заяві.

Гречушкіна було оголошено в розшук Інтерполу на запит ліванських судових органів у 2020 році.

Розслідування причин вибуху та можливої ​​недбалості високопосадовців Лівану протягом останніх п’яти років стикалося з перебоями, а родини жертв вибуху звинувачували політичне втручання. Наразі попередній обвинувальний висновок ще не винесений.

Нагадаємо, 4 серпня 2020 року у столиці Лівану Бейруті стався потужний вибух. Спершу офіційно зазначалося, що у міському порту загинули щонайменше 10 людей. Водночас були дані про те, що кількість жертв є "незліченною".

Причиною став вибухонебезпечний матеріал, який там зберігався.

Згодом стало відомо, що аміачна селітра, яка вибухнула у Бейруті, належала росіянам. Вантаж зберігався у порту від 2014 року.

