Вибухівка біля газопроводу "Турецький потік": МЗС України натякнуло на вибори в Угорщині

Речник МЗС України Георгій Тихий / © МЗС України

Реклама

Інцидент зі вибухівкою біля газопроводу, який з’єднує Угорщину і Сербію і який є частиною «Турецького потоку», може бути російською операцією, спрямованою на втручання в угорські парламентські вибори, що відбудуться через тиждень, 12 квітня.

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий у своєму офіційному акаунті на Х.

Представник українського зовнішньополітичного відомства категорично відкинув спроби, за його словами, «безпідставно пов’язати Україну з інцидентом із вибухівкою, знайденою поблизу трубопроводу „Турецький потік“ у Сербії».

Реклама

«Україна не має до цього жодного стосунку. Найімовірніше, це російська операція під чужим прапором у рамках масованого втручання Москви в угорські вибори», — припустив Георгій Тихий.

Нагадаємо, президент Сербії Александр Вучич заявив, що в неділю, 5 квітня, поруч з об’єктом газової інфраструктури, що з’єднує його країну з Угорщиною, було виявлено вибухові пристрої. На його думку, цей інцидент не міг би відбутися без логістичної підтримки з-за кордону.

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що скликав позачергову раду безпеки і оборони через цей інцидент.