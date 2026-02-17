Вибухнула військова комендатура в Ленінградській області РФ (фото)

© російські телеграм-канали

У військовій комендатурі у Сертолово Ленінградської області Росії 17 лютого стався вибух. Наразі відомо про трьох загиблих. Під завалами може перебувати більше людей.

Про це повідомили російські телеграм-канали та засоби масової пропаганди.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив про обвал будівлі військової комендатури після вибуху. Причини вибуху встановлюються.

За словами Дрозденка, допомогу військовим у розбиранні завалів та порятунку постраждалих надаватимуть силовики.

Через вибух частково обрушилися другий, третій поверхи та горищне перекриття. Є загроза подальшого обвалення будівлі. Під завалами можуть залишатися ще три — чотири особи.

Спершу повідомлялося про двох загиблих, але кількість жертв зросла до трьох: померла ще одна людина, притиснута плитою.