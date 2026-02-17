ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
54
Час на прочитання
1 хв

Вибухнула військова комендатура в Ленінградській області РФ (фото)

Автор публікації
Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
Вибухнула військова комендатура в Ленінградській області РФ (фото)

© російські телеграм-канали

У військовій комендатурі у Сертолово Ленінградської області Росії 17 лютого стався вибух. Наразі відомо про трьох загиблих. Під завалами може перебувати більше людей.

Про це повідомили російські телеграм-канали та засоби масової пропаганди.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко повідомив про обвал будівлі військової комендатури після вибуху. Причини вибуху встановлюються.

За словами Дрозденка, допомогу військовим у розбиранні завалів та порятунку постраждалих надаватимуть силовики.

Через вибух частково обрушилися другий, третій поверхи та горищне перекриття. Є загроза подальшого обвалення будівлі. Під завалами можуть залишатися ще три — чотири особи.

Спершу повідомлялося про двох загиблих, але кількість жертв зросла до трьох: померла ще одна людина, притиснута плитою.

Новина доповнюється
Дата публікації
Кількість переглядів
54
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie