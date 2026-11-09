Стався вибух на металургійному заводі: загинули 16 людей, є поранені

Вибух на підприємстві в Аліазі забрав життя 16 людей / Фото: Servet Ulku/Anadolu/picture alliance

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У турецькому портовому місті Аліага, що у провінції Ізмір, стався потужний вибух на металургійному підприємстві. Внаслідок аварії загинуло щонайменше 16 людей, ще 13 осіб дістали травми та перебувають у лікарнях. Рятувальні й пошукові заходи тривають.

Про це повідомляє DW із посиланням на агентство dpa та заяву президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

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Вибух стався сьогодні, 9 листопада. За словами турецького президента, кількість загиблих наразі становить щонайменше 16 осіб. Ще 13 постраждалих отримують медичну допомогу.

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Пошуково-рятувальні служби продовжують працювати на місці аварії. Остаточну кількість жертв і травмованих зможуть встановити після завершення розбору завалів.

Що спричинило вибух на заводі в Туреччині

За попередньою інформацією, аварія сталася через падіння мостового крана під час виробничого процесу. Конструкція обірвалася і впала безпосередньо у промислову піч, після чого стався вибух.

Очевидці повідомляли про сильний гуркіт, густий дим і пожежу на території підприємства. На відеозаписах із місця події видно полум’я та великі хмари пилу, які здійнялися над виробничими цехами.

Мер Ізміра Джеміль Тугай наголосив, що остаточні дані про кількість загиблих і постраждалих будуть відомі після завершення пошукових робіт.

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Де саме сталася аварія

Аліага є одним із найбільших промислових центрів Туреччини. В місті та його околицях працюють металургійні підприємства, нафтопереробний завод, хімічні виробництва, а також найбільший у країні центр утилізації суден.

Місцеві медіа звертають увагу, що це не перший смертельний інцидент на підприємствах регіону останнім часом. На початку листопада на одному з заводів Аліаги загинув 20-річний працівник.

Експерти з охорони праці раніше неодноразово попереджали про високий рівень виробничого травматизму в цьому промисловому районі. Серед можливих причин називали недостатній контроль за дотриманням правил безпеки та значне навантаження на працівників.

Нагадаємо, у США днями сталася масштабна авіакатастрофа. Там приватний бізнес-джет, який прямував із Техасу на Багамські острови, увійшов у стрімке піке, впав поблизу житлового кварталу та вибухнув. Усі 9 осіб, які перебували на борту, загинули.

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