Вибух. / © Getty Images

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У неділю вранці у лівійському портовому місті Бенгазі стався потужний вибух на складі боєприпасів військово-морської бази.

Про це повідомила місцева служба цивільної оборони, передає видання Анадолу.

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Після вибуху до військового об’єкта направили екстрені служби. Рятувальники розпочали роботи з локалізації пожежі, що спалахнула на території бази.

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У цивільній обороні закликали місцевих жителів не панікувати та не наближатися до місця події, поки пожежу не візьмуть під повний контроль.

«Запевняємо громадян, що немає причин для занепокоєння. Закликаємо їх не збиратися поблизу об’єкта», — йдеться у повідомленні служби.

Причини вибуху наразі невідомі. Влада також не повідомляла про можливих загиблих і постраждалих та масштаби руйнувань на військово-морській базі.

Нагадаємо, у турецькому портовому місті Аліага, що у провінції Ізмір, стався потужний вибух на металургійному підприємстві. Внаслідок аварії загинуло щонайменше 16 людей, ще 13 осіб дістали травми.

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