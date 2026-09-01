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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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556
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Вибухнув завод із виробництва марихуани: є загиблі, зруйновано десятки будівель

Експерти припускають, що причиною вибуху міг стати легкозаймистий бутан, який використовується для створення концентратів.

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Фото автора: Ірина Лаб'як Ірина Лаб'як
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Канабіс

Канабіс / © Associated Press

Масштабний вибух на підприємстві з виробництва канабісу в штаті Оклахома (США) забрав життя двох людей і пошкодив понад 25 будівель. Власника заводу вже заарештували за підозрою у вбивстві.

Про це пише Futurism.

Вибух на заводі з виробництва канабісу у місті Сенд-Спрінгс стався минулого тижня близько 1:30 ночі. Внаслідок надзвичайно потужного удару з будівлі буквально зірвало дах, а вибухову хвилю відчули навіть на відстані приблизно 48-64 км.

Місцевий житель Донован Раффін, який проживає приблизно 1,6 км від підприємства, розповів про момент вибуху.

«Це було приблизно о 1:20, 1:25. І раптом пролунав просто величезний вибух. Ми з дружиною прокинулися одночасно. І щойно я почув це, то прокинувся… Біля мого ліжка є вікно, тож я побачив спалах», — розповів чоловік.

Власника підприємства з виробництва продукції з тетрагідроканабінолу (ТГК) Раяна Бассема після інциденту заарештували за підозрою у вбивстві. Він не виконав вимогу пожежного інспектора припинити роботи, пов’язані з екстракцією.

Однією з можливих причин вибуху називають використання бутану під час виготовлення концентрату ТГК. Водночас офіційного підтвердження цієї версії наразі немає.

У канабіс-індустрії одним із поширених методів виготовлення концентрованих продуктів, зокрема розину, є екстракція бутановою олією гашишу. Під час цього процесу рідкий бутан використовують як розчинник: його пропускають через рослинну сировину канабісу за температури близько -40 °C.

Після контакту з рослинною сировиною бутан можна випарувати завдяки його дуже низькій температурі кипіння -1,1 °C. У результаті залишаються канабіноїди, які були розчинені в речовині. Такий спосіб вважається відносно простим для отримання концентрату канабісу, однак застосування легкозаймистого бутану водночас створює значний ризик займання та вибуху.

До слова, в Італії поблизу Риму на території колишнього заводу Simmel Difesa компанії KNDS Ammo Italy сталася пожежа з подальшим потужним вибухом у виробничому відділенні пресування порохів. Займання і детонація охопили одну з ділянок комплексу, що виробляє боєприпаси та тверде паливо.

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