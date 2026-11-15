Вибухова ніч: Сили оборони уразили одразу три підприємства ВПК Росії

У РФ горіли підприємства ВПК / © Associated Press

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У ніч проти 15 листопада підрозділи Сил оборони України дотягнулися до Нижньокамська в Татарстані — одного з головних нафтохімічних вузлів Росії, розташованого за понад тисячу кілометрів від кордону. Під ударом опинилися два підприємства, які працюють на російську армію.

Про це повідомили у Генштабі.

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Що потрапило під удар



ПАТ «Нижнєкамськнефтехім», один із найбільших нафтохімічних комплексів Європи і ключова виробнича площадка холдингу «Сибур».

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На території «Нижнєкамськнефтехіму» пролунали вибухи, після чого спалахнула пожежа.



Поруч уражено єдину установку первинної переробки ЕЛОУ-АВТ-7 на нафтопереробному заводі «ТАІФ-НК». Це великий нафтопереробний комплекс із надзвичайно високою глибиною переробки, понад 95%. Він переробляє важку високосірчисту нафту та газовий конденсат, а його продукція йде як на масове паливо, так і на сировину для нафтохімії та військових потреб. Зафіксовано пожежу.



Масштаби завданих збитків на обох підприємствах уточнюються.



Цієї ж доби під ураження потрапив ще один об’єкт ВПК Росії — АТ «Моноліт» у Трубчевську Брянської області. Підприємство спеціалізується на виробництві літальних апаратів, зокрема вертольотів, а також виготовляє запчастини й компоненти та займається металообробкою.

Нагадаємо, вночі у Ростовській області РФ масовано атакували безпілотники. За попередніми даними, могли бути уражені енергетичні об’єкти. Крім того, було атаковано військовий аеродром «Ахтубінськ» в Астраханській області РФ.

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